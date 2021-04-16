В двух крупных компаниях, выдающих электронные подписи, прошли обыски из-за махинаций

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Правоохранительные органы провели обыски в двух крупных российских компаниях, занимающихся выдачей электронных цифровых подписей (ЭЦП), на фоне участившихся случаев получения таких подписей мошенниками на имена ничего не подозревающих об этом граждан, пишет газета "Коммерсант".

Полиция заинтересовалась екатеринбургским ООО "Солар" и московским ООО "МЦСП-групп", на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей - их услугами воспользовались тысячи клиентов, причем многие из них оказались не совсем законопослушны.

Возбуждено уголовное дело о незаконном образовании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, наказание - до пяти лет колонии). Пока по этому делу никто не задержан.

Правоохранительные органы в последнее время разоблачили ряд фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, но при этом возвращали крупные суммы НДС (так возник термин "бумажный НДС"), отмечает издание. Мошенники могли зарегистрировать такую фирму на порядочного гражданина с помощью электронной подписи, получив ее через удостоверяющий центр, который не особо тщательно проверяет личность заявителя.

Как отмечает "Коммерсант", раньше для тех же целей аферисты использовали паспорта бомжей и алкоголиков. Теперь же участники недобросовестных схем покупают в различных организациях (банках, частных медцентрах и т.д.) копии паспортов клиентов и отправляют их по электронной почте в удостоверяющие центры, получая за тем файлы с ЭЦП.

О том, что он владеет несколькими подставными организациями, добропорядочный гражданин может узнать уже после возбуждения уголовных дел. Точно так же мошенники могут с помощью ЭЦП ничего не подозревающего человека получить на его имя кредит или продать его недвижимость, и потом доказать ничтожность сделки окажется довольно трудно.

Правоохранительные органы сейчас пытаются пресечь деятельность всей инфраструктуры налоговых мошенничеств, а пока им предстоит проверить огромное количество ксерокопий паспортов и выяснить, правда ли их владельцы обращались за получением ЭЦП, отмечает издание.

Сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП) выпускается удостоверяющим центром, который занимается выдачей и обслуживанием сертификатов электронной подписи. ЭЦП используется для идентификации отправителя документа, ускорения документооборота, а также для подтверждения достоверности подписанной информации.

Проверить наличие у себя электронной цифровой подписи можно на сайте госуслуг.