Ритейлер Х5 Retail Group, управляющий сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", обнулит наценки на некоторые продукты питания, включая макароны, тушенку и хлеб, сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

С 16 декабря семь базовых продуктов питания в магазинах ритейлера будут продаваться по цене их закупки у поставщиков. Речь идет о таких продуктах потребительской корзины, как макароны, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко.

Расходы на эти социально значимые товары, в том числе аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала, X5 Retail Group будет компенсировать за собственный счет. Товары из базовой потребительской корзины с нулевой наценкой в магазинах отметят специальными ценниками. "Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", - заявил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал провести переговоры с производителями и руководством торговых сетей, чтобы стабилизировать ситуацию с растущими ценами на продукты питания. Ситуацию планируется отслеживать еженедельно и докладывать о результатах на оперативном совещании, а также контролировать исполнение всех поручений по этим вопросам.

Это произошло после того, как на рост цен обратил внимание президент РФ Владимир Путин: в правительстве на эту ситуацию обратили внимание еще осенью, но тогда рост цен объясняли сезонным фактором, не учитывая увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты, рост курса валют и сокращение производства ряда товаров.

До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями вплоть до конца I квартала 2021 года. Это позволит обеспечить снижение цен уже до конца этого года. В следующем году производители сахара смогут получать льготные кредиты, а производителям муки и хлебопекарной продукции будут предоставлены субсидии.Также предполагается разработать новую систему поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен.