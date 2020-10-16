ЦБ проверит "Яндекс" и "Тинькофф" на предмет установления признаков инсайдерской торговли после прекращения переговоров о продаже группы, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

"Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли", - заявил Лях.

В случае выявления подозрительных операций, по его словам, ЦБ сделает соответствующее объявление только после окончания расследования, чтобы не повлиять на котировки. В ЦБ также отметили, что проверка подобных ситуаций является стандартной практикой.

Напомним, TCS Group Holding PLC, главным активом которой является "Тинькофф банк", объявила ранее в пятницу о прекращении переговоров о возможной покупке группы "Яндексом". В письме к сотрудникам Олег Тиньков объяснил, что продажа не состоялась из-за того, что стороны не смогли договориться о взаимовыгодных условиях.

Акции "Яндекса" на Мосбирже упали на 4,1% после отмены сделки с TCS Group. Бумаги TCS также отреагировали падением.