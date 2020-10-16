"Яндекс" отказался покупать "Тинькофф банк"

Сделка по покупке "Яндексом" головной компании "Тинькофф банка" - TCS Group - не состоится, так как стороны не смогли прийти к соглашению, говорится в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже.

"После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькофф", стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены и вступают в силу немедленно", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в "Яндексе" "с сожалением подтверждают", что не смогли договориться с акционерами банка о сделке. В компании добавили, что не намерены делать оферты в отношении "Тинькофф".

Позже представитель TCS Group, комментируя прекращение переговоров с "Яндексом", а также информацию о возможных переговорах по продаже банка компании МТС, заявил, что "Тинькофф" отказался от всех потенциальных сделок. "Мы ни с кем переговоры не ведем, "Тинькофф" будет развиваться дальше самостоятельно", - сообщил ТАСС представитель компании.

Фондовый рынок отреагировал на эти новости падением ценных бумаг. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group на Московской бирже упали на 7,1% к отметке закрытия предыдущих торгов и в моменте дорастали до 1 тыс. 754,8 рубля за штуку, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:04 мск.

В то же время глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group на Московской бирже к 12:32 дешевеют на 4,43% по сравнению с отметкой закрытия предыдущих торгов, достигая 1 тыс. 805 рублей за бумагу.

Акции "Яндекса" на Московской бирже упали на 4,1% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигали 4 560,2 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:07 мск. К 12:32 мск котировки акций замедлили снижение до 2,8%, бумаги торговались на уровне 4 618 рубля за штуку.

В сентябре сообщалось, что компания "Яндекс" ведет переговоры о покупке TCS Group, чьим главным активом является "Тинькофф банк". Размер сделки мог составить около 5,48 млрд долларов в деньгах и акциях "Яндекса". Покупка TCS Group Holdings позволила бы "Яндексу" выйти на финансовый рынок и стать прямым конкурентом "Сбера".

После появления сообщений о предполагаемой покупке к 19:45 по мск акции "Яндекса" на бирже выросли почти на 4%, бумаги TCS Group Holding - на 7,3%.

Эксперты считали планируемую сделку очень перспективной, в том числе для "Яндекса". "Благодаря ей они смогут занять лидирующие позиции в сегменте "финтех", - говорил Русской службе BBC старший аналитик по потребительскому сектору АТОН Виктор Дима. - Это большой сегмент, в котором они практически не присутствуют, после того как они продали "Яндекс.Деньги" Сбербанку. То есть у них не осталось ничего, что было бы в этом сегменте. А после этой сделки они получают не просто какую-то долю, а роль лидера в этом сегменте".

"Яндекс.Деньги" - крупнейший в России сервис электронных платежей. Какое-то время сервис был совместным предприятием Сбербанка и "Яндекса". В июне этого года Сбербанк договорился о выкупе сервиса у "Яндекса" в рамках сделки о разделе активов. Тогда "Яндекс" лишился своего главного проекта в финансовом секторе.

"Тинькофф" в результате сделки получил бы сильного партнера, который лучше понимает своего клиента и имеет огромную базу данных о своих пользователях. "Яндекс" обслуживает много людей через сервисы "Такси", "Еда" и так далее, то есть в будущем банк смог бы предлагать этим клиентам свои услуги.

По пути создания обширной экосистемы идет и Сбербанк. Летом 2020 года Сбербанк и "Яндекс" объявили о разделе активов - банк купил оставшуюся долю "Яндекса.Денег" и продал интернет-гиганту "Яндекс.Маркет". Первый зампред правления банка Лев Хасис заявлял, что причиной расставания стала конкуренция между экосистемами двух компаний.