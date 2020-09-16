Российский государственный долг из-за пандемического кризиса возрастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года, следует из проекта федерального бюджета, с пояснительной запиской к которому ознакомился РБК. Рост госзаимствований необходим для покрытия дефицита бюджета в следующие три года.

Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение заимствований - в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году.

В среду, 16 сентября, бюджетный пакет будет рассмотрен на заседании правительства.

В докризисном 2019 году чистый государственный долг ушел в отрицательную зону: то есть если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках. Но спустя год долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса и падения цен на нефть начал расти и к лету 2020 года превысил ликвидные резервы государства.

Если по итогам 2019 года уровень госдолга составлял 12,3% ВВП (13,6 трлн руб.), то уже в 2020 году он, по оценке Минфина, возрастет до 19% ВВП (20,3 трлн руб.).

В 2021 году российский госдолг достигнет 20,3% ВВП (23,5 трлн руб.), в 2022 году увеличится до 20,8% ВВП (25,8 трлн руб.), а в 2023 году достигнет 21,3% ВВП (28,3 трлн руб.), следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Объем внешнего госдолга будет держаться на уровне 5,1-5,3 трлн руб. на протяжении ближайших трех лет. В общем объеме госдолга будут преобладать внутренние заимствования, уточняет Минфин.

Госзаимствования станут основным источником покрытия дефицита федерального бюджета, который в 2020 году оценивается на уровне 4,4% ВВП, следует из проекта госбюджета. Дефицит федерального бюджета прогнозируется на протяжении всех трех лет: в 2021 году - 2,4% ВВП, в 2022 году - 1% ВВП, в 2023 году - 1,1% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов предупреждал, что уже в следующем году Россия подойдет к черте около 20% госдолга к ВВП, называя такой уровень "неопасным", однако "переходить за него было бы нецелесообразно". "Мне казалось, что это была краткосрочная реакция на ситуацию с коронавирусом, мы ее закрыли, но дальше следовать [по такому пути] не стоит", - говорил министр.

Страны, которые выпускают госдолг из-под контроля, сталкиваются с "очень большими проблемами", и низкий контролируемый долг - "большое преимущество" России, поддерживала главу Минфина председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сомнения в возможности обслуживать долг, как правило, возникают в странах с уровнем долга выше 40-50% ВВП (у России, согласно проекту, менее 22% к 2024 году), считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Кроме того, проблемы в обслуживании долга периодически возникают у стран, заимствующих в иностранной валюте, но российское руководство планирует занимать деньги внутри страны, и после новых размещений на 70-80% долг будет рублевым.

Впрочем, власти еще нужно найти кредиторов на внутреннем рынке, готовых ссудить им крупные денежные суммы. Для этого правительство выпускает ценные бумаги, инвесторы их покупают и получают доход. Однако два недавних аукциона Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) провалились из-за отсутствия спроса, пишет "Московский комсомолец".

Зарубежные кредиторы также охладели к этим ценным бумагам. "В прошлом году нерезиденты-покупатели ОФЗ обеспечили три четверти суммы, которую бюджет привлек на рынке госбумаг. Однако в 2020 году их интерес упал почти до нуля. В апреле, на фоне обвала нефти и рубля, иностранные инвесторы и вовсе избавлялись от российских госбумаг. Сейчас же очевидно, что кейс Навального и ситуация в Беларуси удерживают нерезидентов от покупки российского долга. А может быть и снижение ключевой ставки ЦБ оказалось ошибочным", - говорит руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Эксперт также напоминает, что Минфину приходится активно конкурировать с частными компаниями за деньги инвесторов. Но это угнетает национальную экономику, так как частный сектор лишается инвестиций, без которых невозможен рост.