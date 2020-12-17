Европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Олег Дерипаска продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении "РусАлом" и влиять на его менеджмент, сообщило агентство Bloomberg.

Эта информация была направлена "ранее в этом году", рассказали источники Bloomberg. Передачу документов агентству подтвердили неназванные американские и европейские чиновники.

Речь идет об указаниях, которые Дерипаска якобы давал топ-менеджерам "РусАла" и его холдинговой компании En+ Group, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая.

Зарубежные юристы Дерипаски утверждают, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было.

Акции "РусАла" и En+ Group в четверг падали на "Московской бирже" на публикации Bloomberg о том, что европейские чиновники предупредили Вашингтон о том, что Олег Дерипаска вопреки санкциям продолжает влиять на "РусАл". Ранее отход Дерипаски от управления компанией был назван условием для снятия санкций.

На "Московской бирже" акции "РусАла" падали до 36,2 рубля (-9,5%), акции En+ Group - до 740 рублей (-5,4%), после чего немного отскочили, сократив снижение до 6,6% и 3,7% соответственно.

Олег Дерипаска и восемь контролируемых им компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ", попали под санкции США в апреле 2018 года.

В январе 2019 года в результате переговоров Минфин снял санкции с En+, подконтрольного ей производителя алюминия "РусАл" и "Евросибэнерго", поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними: его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.