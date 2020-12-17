НРПЗ Национальный рейтинг прозрачности закупок возглавили госкорпорация "Росатом", Росстат, а также города Москва и Владивосток

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Аналитический проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020" подвел итоги работы за год, по результатам которого были выявлены победители среди государственных и частных компаний, органов исполнительной власти, субъектов РФ, муниципальных образований и унитарных предприятий.

В "федеральном" сегменте на первом месте оказался Росстат - Федеральная служба государственной статистики (4788 баллов). В сегменте "региональном" победу одержала Москва (6266 баллов), среди муниципальных образований первое место досталось городу Владивостоку (5732 балла), а среди унитарных предприятий лидером была признана госкорпорация "Росатом" (4532 балла). Среди корпоративных заказчиков "Росатом" занимает первое место уже в пятый раз, получая наивысшую оценку "Гарантированная прозрачность".

По результатам сравнительного анализа показателей всех претендентов в этой категории "Росатом" опередил ближайшего конкурента на 193 балла.

В этом году награда была вручена директору по закупкам, материально-техническому обеспечению (МТО) и управлению качеством "Росатома" Роману Зимонасу. В связи с эпидемиологической обстановкой подведение итогов проекта состоялось в формате онлайн-конференции.

За "Росатомом" в первой десятке расположились "Ростелеком", "РусГидро", "Россети", "МОСГАЗ", "Мосводоканал", "Автодор", "Мослифт", компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" и "Новороссийский морской торговый порт".

Также "Росатом" вошел в число лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), продемонстрировав наибольшие показатели экономии при проведении закупок с участием субъектов МСП.

Судя по данным исследования, в период пандемии вопреки ожиданиям, экономическая активность бизнеса в России не только не упала, а наоборот возросла. "Сложившаяся кризисная ситуация подтолкнула бизнес быть более активным на рынке закупок и искать дополнительные источники повышения своей эффективности для предложения более конкурентоспособных цен", - говорится в исследовании. Так, в период с апреля по июнь 2020 года среднее количество участников в закупках по 223-ФЗ составило 2,1 участника, что на 20% больше аналогичного периода 2019 года.

Аналитический центр проекта НРПЗ проводит статический анализ национального рынка закупок ежегодно, начиная с 2006 года, с целью получения полноценной картины состояния российской экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.

В 2020 году участниками рейтинга стали 67 государственных корпоративных заказчиков, деятельность которых регулируется Федеральным законом N223. В рамках расчета рейтинга их система закупок оценивалась по 20 критериям, включая интенсивность конкуренции на процедурах, количество допущенных заявок, долю состоявшихся и несостоявшихся процедур, уровень экономии бюджет средств, долю процедур с увеличением цены в ходе исполнения контракта, количество обжалований и запросов на разъяснения.