Пресс-служба Президента России Путин высказал надежду, что Байден даст достроить "Северный поток - 2" и не будет давить на европейских партнеров

Пресс-служба Президента России

Газопровод "Северный поток - 2", который свяжет Россию и ФРГ, выгоден Германии и Европе в целом, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции. "Это соответствует национальным интересам Европы и Германии", - подчеркнул он, добавив, что речь идет о чисто экономическом проекте.

При этом Путин выразил надежду, что американская администрация во главе с избранным президентом Джозефом Байденом с уважением отнесется к интересам Евросоюза при достройке трубопровода, не будет давить на европейских партнеров и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках.

Российский лидер подчеркнул, что строительство "Северного потока - 2" почти завершено, осталось достроить около 165 км, "если считать в однониточном исполнении". "Я думаю, что мы работу закончим", - считает он.

"До сих пор и представители немецкой экономики (а у нас там очень много друзей, очень много друзей, без всякого преувеличения), и политического руководства Федеративной Республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимают открытую позицию по поддержке этого проекта", - отметил Путин.

Акции "Газпрома" подскочили после слов Путина о "Северном потоке - 2"

После заявлений президента России Владимира Путина о "Северном потоке - 2" акции "Газпрома" выросли более чем на 4%, обновив максимумы с конца февраля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рост акций "Газпрома", имеющего значительный вес в учете индекса Мосбиржи, способствовал установлению индексом исторического максимума на уровне 3316,88 пункта.

К 15:50 по московскому времени акции "Газпрома" росли на 4,15% - до 214,75 рубля и уже поднимались на 4,17%, до 214,8 рубля - максимума с 27 февраля.