Президент России Владимир Путин в заключении своей 16-й по счету большой пресс-конференции, прошедшей в "удаленном" режиме 17 декабря, объявил о новогоднем подарке каждому российскому ребенку в возрасте до 7 лет.

В конце мероприятия глава государства сообщил, что в нынешнее сложное время, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений в стране на Новый год не будет ежегодных новогодних елок, театральных представлений и иных детских мероприятий, он, посовещавшись с правительством, решил выплатить по 5 тысяч рублей каждой российской семье с детьми до 7 лет.

Президент отметил, что ему задали много вопросов о поддержке таких семей со стороны властей. "Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок - небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей", - сказал Путин.

Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье, а деньги поступят до Нового года.

Таким образом, предновогодние выплаты затронут 12 млн детей, на что потребуется около 60 млрд рублей.

На этой позитивной ноте мероприятие, длившееся почти 4,5 часа, завершилось.

Указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей до 7 лет включительно, на каждого ребенка был подписан сегодня же.

"В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю... Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее - граждане), в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка", - говорится в президентском указе, который цитирует пресс-служба Кремля.

"Установить, что ... гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" и (или) указом президента Российской Федерации ... "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", единовременная выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов)", - говорится в сообщении.

Граждане, не получившие соцвыплаты, вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением выплаты до 1 апреля 2021 года. "Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления", - добавляется в сообщении. Пенсионному фонду РФ Путин поручил обеспечить осуществление единовременной выплаты.

Ранее сегодня на пресс-конференции Путин уже говорил о мерах поддержки российских семей в условиях пандемии.

"Самая тяжелая ситуация конечно складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена цела программа поддержки семей с детьми - от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, и от трех до семи", - сказал Путин.

Он напомнил, что для детей до полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка, которые можно получить, если на каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов. Раньше такая выплата была доступна тем, у кого доход меньше полутора прожиточных минимумов на одного члена семьи.

Для детей 1,5-3 лет, если доход меньше двух прожиточных минимумов на члена семьи, можно получить выплату в размере прожиточного минимума, но из материнского капитала.

Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка.

"Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка", - добавил президент.

Он также напомнил, что во время пандемии был проведены единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.