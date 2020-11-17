olenka-2008 / DepositPhotos В России решено вдвое увеличить отчисления с букмекерских контор на развитие российского спорта

olenka-2008 / DepositPhotos

В начале октября глава Минфина РФ Антон Силуанов на совете при президенте по развитию физкультуры и спорта заявил о необходимости увеличить размер целевых отчислений букмекеров. "30 миллиардов рублей прибыль (букмекерских компаний России) за 2019 год, целевые отчисления - 1,2 миллиарда, а налоги уплаченные - 770 миллионов. Мне кажется, здесь можно было бы посмотреть, ну в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления, были бы дополнительные ресурсы (на развитие спорта в РФ)", - сказал он.

Президент Владимир Путин одобрил эти предложения, поручил их оформить "соответствующим образом" и до 1 марта 2021 года разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего увеличение не менее чем в два раза размера целевых отчислений от азартных игр. Законопроект также предлагает более эффективную базу расчета целевых отчислений.

Сейчас букмекерские конторы и организаторы азартных игр обязаны раз в квартал направлять целевые отчисления на поддержку спорта. При этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн рублей.

В пресс-службе ФНС, которая сейчас осуществляет контроль над отраслью, не стали раскрывать планы по усилению надзора за финансовыми потоками букмекеров. Однако на портале общественных обсуждений законодательных инициатив 13 ноября был размещен текст законопроекта, разработанный Минфином, по которому каждая букмекерская контора будет обязана отчислять уже 10% доходов (не менее 30 млн рублей в квартал) на развитие спорта, пишут "Известия".

Опрошенные изданием эксперты и спортивные функционеры считают, что повышение отчислений от ставок в букмекерских конторах вполне оправданно и по силам для отрасли, хотя, вероятно, и может вызвать сопротивление небольших букмекерских компаний. Однако более плодотворным для российского спорта может стать не столько увеличение сборов и усиление госконтроля, ведь существующая система финансового контроля и методы для противодействия нелегальным платежам в сети интернет вполне эффективны, сколько смена самой системы расходования таких платежей. Зачастую, деньги, полученные организаторами соревнований, не идут целенаправленно на инвестиции, а растворяются в общей массе их расходов.

В 2019 году выручка пятерки лидеров этого рынка выросла на 41%, до 153,1 млрд рублей, следует из отчетностей компаний по РСБУ и данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Первое место по выручке было у "Лиги ставок" (около 49,5 млрд рублей), а по прибыли - у "Фонбета" (19,4 млрд рублей). По данным исследования информационно-аналитического портала "Рейтинг букмекеров", в 2019 году выручка отрасли в России составила 137,5 млрд рублей. Причем лишь 89,4 млрд из заработанного пришлось на легальный бизнес. Общий оборот сферы - то есть объем принятых ставок - увеличился на 8,7%, до 1,25 трлн рублей.

По мнению президента СРО "Ассоциация букмекерских контор" Дарины Денисовой, принятие любых изменений требует консультаций с представителями отрасли. "Букмекеры готовы к конструктивному диалогу с ответственными министерствами и ведомствами, более того, остро в нем нуждаются. Ресурсы букмекерства небезграничны. Уже сейчас многие компании с трудом справляются с ситуацией. Прибыль в период первого ковидного карантина минувших весны-лета катастрофически упала у всех без исключения контор. В конце лета спортивные соревнования вновь были разрешены, и это позволило многим компаниям выжить. Но никто не знает, что будет с пандемией коронавируса, как ее волны повлияют на дальнейшее проведение спортивных турниров и, соответственно, на объем ставок", - говорит Денисова.

При этом, 30 сентября в России вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 за номером 270, согласно которому букмекеры могут принимать ставки исключительно на официальные спортивные события и уплачивают целевые отчисления, в том числе с иностранных спортивных событий. "Проведенный экспертами комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта анализ показал, что более 70% всех мировых спортивных событий, на которые раньше можно было принимать ставки, теперь могут считаться в России нелегитимными", - отмечается в письме главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина на имя министра спорта Олега Матыцина.

По мнению экспертов, многие действующие сейчас нормы Федерального закона являются "недостаточно определенными, что создает трудности в их единообразном применении участниками букмекерского рынка". Без разъяснений Минспорта контролирующие органы "могут по-своему трактовать те или иные положения Федерального закона", считают в палате. В связи с этим эксперты "усматривают риски по привлечению букмекеров к административной ответственности за прием ставок на нелегальные, с субъективной точки зрения контролирующих органов, события". Что безусловно, может сократить общий объем собираемых отчислений.

В РФ большая часть ставок приходится на футбол и львиная часть отчислений идет организаторам именно таких соревнований, говорит основатель "Рейтинга букмекеров" Паруйр Шахбазян. Доли других видов спорта в общей сумме ставок значительно меньше: помимо футбола, в топ-5 входят хоккей, теннис, баскетбол и настольный теннис.

Системно проблему с финансированием спорта сборы с букмекеров не решат, отмечает эксперт. Создание базовых спортивных сооружений, например крытых универсальных залов, обходится примерно в 60 млн рублей. На более комплексные - с бассейном, другими площадками и трибунами для зрителей - 350 млн. Не говоря уже о стадионах, стоимость которых может составлять десятки миллиардов рублей (стадион в Питере обошелся в $1,3 млрд, "Фишт" в Сочи - в $779 млн, "Екатеринбург Арена", "Казань Арена" и другие стадионы к ЧМ-2018 обошлись в сумму более $5 млрд.). Закрыть полностью потребность страны в спортивных сооружениях за счет букмекеров в любом случае не получится, цитируют "Известия" своего собеседника.

Но дополнительно полученные от букмекеров средства могут быть инвестированы, например, в создание юношеских элитных соревнований в зоне Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, поступления позволят развивать инфраструктуру учреждений, занимающихся обучением молодых футболистов, и финансировать проекты развития детского футбола, полагают в Российском футбольном Союзе. Средства могут быть направлены на целевую поддержку и строительство спортивной инфраструктуры в регионах, на увеличение количества команд главного юношеского турнира России - Юношеской футбольной лиги, в которой участвуют сильнейшие футбольные академии, а РФС компенсирует затраты академий на проведение этого турнира.