Совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив уменьшение дезинфляционных и усиление проинфляционных рисков. Об этом сообщается в заявлении на сайте регулятора.

По оценке ЦБ, по итогам 2020 года инфляция предположительно составит 4,6-4,9% против прогнозировавшихся ранее 3,9-4,2%. Прогноз по инфляции на 2021 год регулятор сохранил на уровне 3,5-4,0%. При этом ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает на экономическую активность меньшее влияние, чем это было во II квартале.

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить около 4% (октябрьский прогноз ЦБ по падению экономики на текущий год составляет 4-5%). ЦБ обращает внимание на улучшение ситуации на внешних финансовых и товарных рынках на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин. Весной 2021 года в связи с этим ожидается рост российской экономики.

При этом Банк России впервые с июля поставил под сомнение возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. "С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - сообщается на сайте ЦБ. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, различных рисков и реакции на них финансовых рынков.

Российский рубль почти не изменился к доллару и евро на Московской бирже после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку. К 13:31 курс доллара на торгах составлял 73,5325 руб., что на 3,75 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 90,1025 руб. (-2,5 копейки к уровню до объявления решения Банка России).