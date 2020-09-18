Банк России сохранил ключевую ставку на историческом минимуме 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых после четырех раундов ее снижения, следует из сообщения по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России, - указано в пресс-релизе ЦБ. - Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков".

По мнению регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Кроме того, ЦБ беспокоят дезинфляционные риски, которые, по его оценке, преобладают (дефляция может навредить экономике).

Ускорение мировой и российской экономики замедлится после завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений, введенных из-за COVID-19, считает Банк России. По его прогнозу, годовая инфляция в стране составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Центробанк также сообщает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

На последнем заседании, которое состоялось 24 июля, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября, передает "Интерфакс".

Паузу в сентябре от ЦБ ждали аналитики: в августе инфляция в годовом выражении достигла 3,6%, при этом из-за ослабления рубля рост цен в дальнейшем может ускориться. Кроме того, ситуация в экономике постепенно улучшается. В августе этого года промышленное производство по отношению к июлю выросло на 0,5% с учетом эффекта сезонности.

Экономисты видят признаки восстановления экономики благодаря внутреннему потреблению. Примерно с мая количество выданных потребительских кредитов каждый месяц растет, передает Русская служба BBC.