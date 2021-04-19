Олег Дерипаска удалил пост, где обвинял Росстат в манипуляции с данными о бедности. Произошло это после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление бизнесмена. Пост был изменен в 14:52, следует из публикации, сообщает "Интерфакс".

Вместо прежнего сообщения он опубликовал новое, в котором, в частности, говорится: "Надо признать, что по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения".

Ранее в понедельник Дерипаска в своем Telegram -канале прокомментировал данные, опубликованные Росстатом в середине апреля. Миллиардер утром написал, что Росстат "жонглирует" данными о жителях России, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Тогда статистическое ведомство объявило, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума - официальный уровень бедности - по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 миллиона человек) по сравнению с 12,3% годом ранее.

"На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов", - написал Дерипаска. "Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят", - добавил миллиардер и призвал власти "дать хотя бы доступную ипотеку для регионов".

В Кремле после этого заявили, что доверяют данным Росстата и ориентируются на них в первую очередь. "Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о статистике по бедности. По сообщению РИА "Новости", он также назвал Дерипаску опытным предпринимателем, который обладает знаниями в области экономики и создает большое число рабочих мест.

При этом президентский пресс-секретарь назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов российских властей. Он отметил, что негативно на этой проблеме сказались пандемия коронавируса и ее последствия, но их удалось преодолеть. "Вместе с тем, увеличилась все-таки не так серьезно, как могло бы быть, и все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время", - заявил он.

В итоге в обновленном посте Дерипаски осталась ссылка на данные Росстат о бедности, но пропал пассаж о 80 миллионах бедных и о манипулировании данными.

При этом миллиардер добавил, что "без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью". В частности, по его словам, нужна доступная ипотека для регионов Сибири под 4% и проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%.

Прожиточный минимум в России для трудоспособного населения на конец 2020 года составлял 12 273 рубля в месяц. Реальные располагаемые денежные доходы жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Теперь они на 10% отстают от "докрымского" уровня. Об ухудшении своего материального положения, по данным РАНХиГС, заявляет каждый четвертый россиянин. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%.

Олег Дерипаска занимает 41-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России, который составляет Forbes. Его состояние издание оценивает в 2,3 миллиарда долларов.