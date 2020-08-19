Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Следственный комитет назвал бизнесмена Константина Пономарева, отсудившего у шведской IKEA 25 млрд рублей, самым крупным в России неплательщиком подоходного налога

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Следственный комитет назвал бизнесмена Константина Пономарева, отсудившего у шведской IKEA 25 млрд рублей, самым крупным в России неплательщиком подоходного налога. По данным ведомства, бизнесмен не заплатил налоги почти на 10 млрд рублей.

Следственный комитет России завершил расследование по делу о неуплате налогов на сумму в 9,7 млрд рублей в отношении предпринимателя Константина Пономарева, который в 2010 году отсудил у шведской IKEA 25 млрд рублей. "Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России", - отметили на сайте ведомства.

Ведомство установило, что Пономарев не уплатил налоги с 25 млрд рублей, полученных в рамках урегулирования спора с компанией. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако Пономарев добился рассмотрения в суде встречных уголовных дел о клевете.

По данным следствия, "введенные в заблуждение" суды сделали вывод о соблюдении налогового законодательства бизнесменом и его компанией. "Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок. После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос", - говорится в сообщении. А после отмены этих приговоров СК вновь возбудил уголовное дело о неуплате налогов.

Кроме того, в 2014 году Пономарев передал свои дизельные электростанции ПАО "Кубаньэнерго" для электроснабжения потребителей, а затем при помощи мошеннической схемы попытался получить с компании более 5,4 млрд рублей за их аренду. Сам Пономарев своей вины в преступлениях не признает.

Пономарев получил известность благодаря своим многомиллиардным тяжбам с IKEA. В 2000-е годы предприниматель поставлял в аренду генераторы для гипермаркетов IKEA в Петербурге. Тогда он обвинил шведскую компанию в том, что она перестала платить за их аренду с июля 2008 года. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры компании "Системы автономного электроснабжения" (САЭ) Пономарева получили от IKEA 25 млрд рублей.