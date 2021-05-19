Сеть супермаркетов Billa прекратит работу в России

Геннадий Грачев / wikimedia.org

Немецкая сеть супермаркетов Billа прекратит существование в России в результате продажи 161 своего магазина "Ленте" за 215 млн евро, сообщается на сайте российского ритейлера. "Лента" интегрирует в свою сеть не только супермаркеты Billa, но также более 5400 ее сотрудников и логистическую инфраструктуру.

Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование", - говорится в сообщении. Сделка позволит российской компании удвоить общее количество своих супермаркетов и расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы. Общая доля "Ленты" на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.

Billa - сеть супермаркетов в Европе, России и Украине, принадлежащая немецкой компании REWE Group, одной из крупнейших торговых компаний в Европе. Компания "Билла Россия" была зарегистрирована в 2004 году.

Накануне стало известно еще об одном крупном соглашении в сфере продуктового ритейла: "Магнит" приобретет сеть "Дикси" за 92,4 млрд рублей, при этом магазины "Дикси" продолжат работать под существующим брендом.