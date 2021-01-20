Работа российских нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино почти остановилась после того, как с середины января они перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина, пишет The Bell.

При попытке сделать ставки, используя банковскую карту или номер телефона, в онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и других система уведомляет, что "данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе". При этом на сайтах этих казино есть форма для ввода данных банковской карты.

Казино Azino777 такую форму убрали и теперь предлагают только оплату биткоинами.

Менее крупные казино ("Вулкан Роял", "Вулкан Старс", "Вулкан Престиж") корреспондент The Bell не смог обнаружить даже через VPN. Кроме того, из пиратских фильмов пропала реклама крупнейшего нелегального букмекера 1xBet.

Источники, знакомые с работой отрасли, отмечают, что делать нелегальные ставки все еще могут старые и крупные игроки. В мегаполисах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, к таким клиентам выезжают сотрудники казино и принимают деньги наличными. Такая услуга называется "VIP-инкассация".

Раньше такая услуга была популярна среди чиновников и топ-менеджеров крупных корпораций, боявшихся отслеживания своих переводов. Сейчас стоимость такой инкассации составляет 4-5% от вносимой суммы.

"Ты, конечно, можешь платить и "битками", и быть старым клиентом, у которого возьмут наличные, но это не системный бизнес", - пояснил собеседник издания. Он также рассказал, что все крупные конторы прекратили деятельность или переходят на лицензию, если это букмекеры.

В конце 2020 года Центробанк запретил делать переводы в адрес иностранных онлайн-магазинов и на анонимные карты платежному сервису Qiwi, а также оштрафовал его на 11 млн рублей. Директор процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский рассказал РБК, что ограничение может на самом деле касаться незаконных онлайн-казино.

Позже под подобные ограничения попал принадлежащий Сбербанку сервис "Юmoney".

Совокупный объем ставок в русскоязычных онлайн-казино в 2016-2018 годах оценивался экспертами в 1-1,5 млрд евро в год. Выручка букмекеров в 2019 году превышала 1 трлн рублей, но большая часть этих денег тоже приходилась на серую зону.

Помимо зачистки платежного рынка, в России готовится радикальная реформа букмекерского рынка. Идеологом реформы считается глава Федерации бокса России Умар Кремлев. Именно он выступал с идеей передать контроль над рынком единому регулятору, что в итоге и планируется сделать. Реформа, указывал он, позволит обелить рынок и увеличить отчисления на спорт.

Про самого Кремлева мало что известно. Зато у Федерации бокса примечательный состав высшего наблюдательного совета: в него входят руководитель службы безопасности президента, замдиректора ФСО Алексей Рубежной, глава "Роснефти" Игорь Сечин, замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимур Прокопенко и выходец из Федеральной налоговой службы Денис Медведев.