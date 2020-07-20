Bezik / wikipedia.org Один из крупнейших производителей майонеза в РФ отчитался о падении продаж из-за закрытия общепита на карантин

Bezik / wikipedia.org

Об упавших продажах во втором квартале из-за закрытых кафе и ресторанов заявил и один из лидеров рынка иайонеза - "Русагро" Вадима Мошковича, пишет РБК.

Продажи майонеза у группы "Русагро", одного из крупнейших в России производителей этого продукта (бренды "Мечта хозяйки", "Московский провансаль", ЕЖК и др.), упали во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 33 тыс. т, говорится в отчете компании.

Год назад, во втором квартале 2019 года, продажи майонеза у "Русагро" выросли на 206%. Правда, это произошло на фоне приобретения активов холдинга "Солнечные продукты".

Падение в апреле-июне этого года производитель объясняет временным сокращением спроса со стороны отелей, ресторанов и кафе. Из-за пандемии коронавируса работа предприятий общепита только в Москве была ограничена с 28 марта. Два с половиной месяца заведения общепита могли работать только навынос или доставку, ограничения на работу летних веранд сняли с 16 июня, с 23 июня рестораны, кафе и бары смогли работать полноценно.

В целом производство майонеза в разгар пандемии упало, свидетельствуют данные Росстата. В апреле и мае 2020 года, когда для борьбы с распространением инфекции вводились ограничения, а большинство жителей России находились в режиме самоизоляции, производство снизилось на 8,1%, до 114,7 тыс. т.