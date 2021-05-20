"Почта России" готовит эксперимент по онлайн-продаже вина

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина

Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуры "Почты России" может начаться уже этим летом в Москве и Мордовии. В случае полной легализации к 2025 году "алкогольный" оборот почтового оператора может составить 100 млрд рублей, пишет РБК.

Провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО "Почта России", правительству и почтовому оператору в начале апреля поручил президент Владимир Путин. Это следует из презентации, подготовленной "Почтой России". Источник на розничном рынке утверждает, что проект "концептуально" поддерживает Министерство финансов.

Заместитель гендиректора "Почты России" Алексей Скатин подтвердил, что организация действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения. "Однако пока что речь идет лишь о ранней стадии дизайна такого решения. Подчеркнем, что дистанционная продажа крепкого алкоголя не обсуждается вовсе: мы рассматриваем возможность доставки вина", - уточнили РИА "Новости" в пресс-службе "Почты России".

Подобную торговлю уже осуществляют почты Франции, Австрии, DHL, тогда как в России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. С тех пор предпринимались неоднократные попытки отменить этот запрет: в частности, еще в 2017 году Минфин подготовил законопроект, который предполагал, что дистанционная торговля алкоголем начнется уже в 2020 году, но эта инициатива так и не была реализована.

После начала пандемии коронавируса весной 2020 года объединение предпринимателей "Опора России" просило ускорить легализацию онлайн-торговли, а также отменить ее поэтапный ввод. Однако против такой легализации традиционно выступает Минздрав, отрицательный отзыв на закон о легализации подготовило и МВД. В сентябре прошлого года также стало известно, что Минфин счел "неактуальной" легализацию онлайн-торговли алкоголем и не будет выносить ее на рассмотрение в Госдуму.

Несмотря на отсутствие закона о торговле алкоголем онлайн, на практике игроки уже организовывают продажу с доставкой или через click&collect, а в пандемию интерес к сайтам магазинов алкогольных напитков увеличился на 80%. В 2020 году Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности, оценила оборот теневого рынка продаж алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб. Как ожидается, продажа алкоголя через "Почту России" позволит "отсечь" несовершеннолетних клиентов с помощью идентификации, а при интеграции систем почты с ЕГАИС можно будет наладить и учет продаж.

Пилотный проект планируется реализовать уже с июня по декабрь 2021 года в Московской области и Республике Мордовия. В эксперимент планируется включить 25 крупнейших производителей вин в России. "Почта России" предлагает создание единой платформы, которая свяжет потребителей и производителей российских вин на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений. На создание платформы до конца 2025 года потребуется около 5 млрд руб., которые пойдут на оборудование 25 площадок для формирования заказов и необходимое обеспечение, в том числе программное. Как ожидается, в 2025 году выручка платформы может составить 100 млрд рублей.

Предполагается, что потребитель сделает заказ на авторизованной площадке и внесет предоплату, после чего требуемый заказ будет направлен в специальный постамат отделения, где его заберет клиент после введения кода ячейки. Также предусмотрен и другой вариант, когда клиент называет код кассиру, чтобы тот имел возможность проверить возраст потребителя. Также будет предусмотрен и вариант доставки заказа на дом, однако для этого потребуется специальное постановление правительства.

Судя по презентации, авторизованной площадкой, с которой можно будет делать заказ, может выступить проект Vino.ru под эгидой компании "Абрау Дюрсо". Сейчас сайт выглядит как витрина продукции производителя, но, судя по концепции, его планируется превратить не только в онлайн-магазин российских виноделов, но и информационный портал. Там будет расположены, например, справочник российских вин, рекомендованные производителями цены, новости российского и мирового виноделия.

Как предполагают разработчики концепции, экономическая модель таких продаж позволит производителю оставлять себе 70% стоимости заказа, а потребителю экономить 15% в сравнении с покупками в обычной рознице. Так при покупке бутылки вина стоимостью 500 руб платформа возьмет 5% компенсации затрат на контент, маркетинг и продвижение вин, а "Почта России" - 25% стоимости заказа за логистику и выдачу. В традиционном магазине клиент заплатит 575 руб., так как сеть, получая от производителя продукцию, забирает 45% стоимости заказа на компенсацию логистики и добавит собственную торговую наценку. Производитель же получит только 316 руб.

Для запуска эксперимента "Почте России" необходимо получить розничные лицензии в 100 отделениях, а также оптовую лицензию для РЦ "Внуково". Сегодня, по данным системы СПАРК, у компании есть три бессрочные лицензии на розничную торговлю алкогольной продукции в Липецкой и Пензенской областях. Кроме того, для осуществления проекта необходимо будет внести поправки в закон о СМИ и о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции.