Предприниматели опасаются, что их бизнес не переживет новой волны карантинных ограничений

Почти треть предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса считают, что их предприятия не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер, следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка. На эти данные ссылается РБК.

Число опрошенных владельцев малого и среднего бизнеса, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло на 7% и достигло 54% от общего числа респондентов. Согласно данным опроса, 27% способны проработать в таких условиях более года, 20% респондентов заявили, что их бизнес может пережить от одного до трех месяцев, 16% смогут функционировать от трех до шести месяцев, 13% - до 30 дней, еще 11% смогут работать от шести месяцев до года. 13% затруднились ответить.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис отличается от предыдущих тем, что вызван не экономическими или финансовыми факторами, а в основном ограничительными мерами. Поэтому бизнес, который развивает дистанционные продажи, чувствует себя более уверенно.

При этом большинство предпринимателей (53%) считают, что восстановление оборотов после карантина займет от года до трех лет, и то при условии, что государство не будет вводить вторую волну ограничительных мер. Более трети (35%) опрошенных бизнесменов заявили, что либо уже восстановили показатели своих предприятий до докризисного уровня (17%), либо сделают это до конца года (18%). Из тех, кто уже восстановился и адаптировался к ведению дел при эпидемии коронавируса, 43% заявили, что готовы к новым ограничительным мерам, даже если те продлятся более года. Еще 3% заявили, что уже никогда не вернутся к докризисным показателям или планируют закрыть бизнес.

Эти данные подтверждаются значением индекса RSBI - ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с "Опорой России" и Magram Market Research. Значение этого индекса в районе 50,0 пункта свидетельствует о нейтральной зоне, больше - о росте деловой активности, меньше - о снижении.

Исследование показало, что компонента инвестиций индекса RSBI снизилась с 54,4 до 50,9 пункта, что говорит о нежелании предпринимателей активно расширять свой бизнес в следующие три месяца. Сам индекс RSBI снизился по отношению к августу и составил 46,6 пункта, что свидетельствует об ожидании усиления ограничений, связанных со второй волной пандемии. В то же время сообщается, что российские власти не планируют вводить карантин, аналогичный весеннему.

В августе сообщалось, что за последний год Россия потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе. В ситуации карантина и тотального падения спроса многие небольшие компании не смогли пережить кризис, хотя государственные антикризисные меры поддержки занятости "внесли позитивный вклад" в общую ситуацию.

Во всех российских регионах, кроме двух, количество ликвидированных МСП превысило число открывшихся. Худшую динамику убыли МСП показали Ингушетия (- 9,7%, или на 421 МСП), Брянская область (-7,53%, или на 3 тыс. предприятий), Пермский край (-7,5%, или на 7,6 тыс.), Псковская область (-7,1%, или на 1,6 тыс.), Волгоградская область (-7,06%, или на 5,5 тыс.).

Единственными регионами, где отмечался небольшой рост МСП, стали Чукотский автономный округ (+ 1,7%, или на 23 предприятия больше) и Ленинградская область (+ 0,3%, или на 172). Вслед за ними в рейтинге топ-10 регионов с наиболее позитивной динамикой идут Чечня (за год там стало лишь на 0,1%, или на 16 МСП меньше), Ненецкий автономный округ (- 0,3%, или на 5 предприятий), Московская область (- 0,8%, или на 2,7 тыс. предприятий меньше).