Сбербанк работает над пилотным сервисом геоаналитики для бизнеса и региональных властей. Он будет анализировать банковские транзакции россиян, сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, и с помощью этого рекомендовать бизнесу решения о целесообразности открытия новых магазинов, рассказал РБК вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

Информацию также можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах для городского и транспортного планирования. По словам Карташова, Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей.

В августе 2020 года Сбербанк закрыл сделку по приобретению картографического сервиса 2ГИС, с помощью которого собирался развивать картографическую платформу для совершенствования сервисов экосистемы и создания новых продуктов. Новый сервис должен заработать в рамках платформы "СберАналитика", о запуске которой Сбербанк объявил 13 октября. Эта платформа будет продавать потребительскую экспертизу: информационно-аналитические отчеты, рекомендательные модели, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории и т.д.

Источниками данных должны стать наличные и безналичные денежные потоки физических и юридических лиц, транзакционная активность в терминалах Сбербанка, карты и банкоматы Сбербанка, а также открытые данные, данные партнеров и дочерних компаний банка. Вся информация будет использоваться в обезличенном виде.

Сотовые операторы анализируют данные о перемещении своих абонентов и делают на основе них аналитику для различных заказчиков уже несколько лет. Данные о передвижении с 2015 года у них покупают власти Москвы, используя эту информацию для развития городской инфраструктуры. Сбербанк планирует занять 10% рынка потребительской аналитики через два года. Зарабатывать на оказываемой услуге он будет с помощью подписок на сервис и путем предоставления индивидуальной экспертизы.