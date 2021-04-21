Министр финансов РФ Антон Силуанов

Совет Федерации / Flickr Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о введении в России новых выплат для семей с детьми

Пресс-служба президента России

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство потратит 400 млрд рублей на реализацию социальных инициатив, перечисленных президентом во время послания Федеральному собранию. По его словам, эти меры не несут инфляционных рисков, передает "Интерфакс".

"На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых - порядка 270 млрд рублей - это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей - это в следующем году", - сказал Силуанов, добавив, что больше всего средств - 170 млрд рублей - будет направлено на выплаты школьникам.

Министр сообщил, что реализация мер не приведет к возникновению инфляционных рисков. "Это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", - сказал он.

О том, что никаких бюджетных рисков при реализации мер не ожидается, заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Это все не с потолка берется. <....> это плод коллективного труда и проработки во многом также с министерством финансов, потому что все эти инициативы тщательно прорабатываются и, разумеется, не допускается ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджета. Об этом не может быть и речи", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".

Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил о введении в России новых выплат для семей с детьми. Так, на детей от восьми до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначат выплату в 5 650 рублей. Кроме того, президент предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц. Семьи с детьми школьного возраста смогут претендовать на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что ежемесячные пособия беременным в размере 6350 рублей будут назначаться, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума. Дополнительную поддержку получат свыше 700 тысяч будущих матерей, которые встали на учет в ранние сроки.

Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале госуслуг. А на единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста смогут претендовать около 17 миллионов россиян: для ее получения необходимо будет подать заявление в МФЦ, отделение ПФР или органы соцзащиты.