В России предложили ввести прогрессивную шкалу энерготарифов: на семью - не более 300 кВт/ч в месяц

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Союз потребителей России обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.

По данным газеты "Известия", за ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт/ч в месяц на человека, на каждого дополнительного члена семьи - еще по 50 кВт/ч, при наличии электрической плиты коэффициент должен вырастать в полтора раза. (На сегодня россияне потребляют в среднем 90 кВт/ч в месяц).

При этом региональным властям хотят дать право корректировать норматив, в зависимости от длины светового дня. Снижение потребления, как считают авторы инициативы, позволит решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике, когда заниженные тарифы для граждан компенсируют за счет более высокой стоимости электричества для бизнеса.

Комментируя это предложение, в Миниэнерго РФ заявили, что пока таких предложений в ведомстве нет. Как заявил глава ведомства Николай Шульгинов, "инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию в ведомстве не рассматриваются".