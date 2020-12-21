Банки попросили ФАС запретить рекламу привлекательности банкротства

Российские банки просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) изменить закон о рекламе, чтобы донести до граждан негативные последствия от процедуры внесудебного банкротства и избежать пропаганды списания долгов среди населения, следует из обращения Ассоциации банков России (АБР) на имя главы службы Максима Шаскольского, которое есть в распоряжении РИА "Новости".

В России с 1 сентября 2020 года закон позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего, а по заявлению через многофункциональные центры.

АБР озабочена повышенной активностью так называемых "раздолжнителей" или "банкротных посредников", "освобождающих" граждан от долгов и активно рекламирующих свои услуги как офлайн, так и в интернете, включая крупнейшие новостные порталы, видеохостинги, соцсети. Ассоциация считает, что при этом от граждан утаиваются негативные стороны данной процедуры.

В ассоциации пояснили, что банкротство может повлечь аресты и распродажу имущества, запрет на распоряжение деньгами, ограничения на выезд за границу, невозможность занимать определенные должности, сложности с получением кредита в будущем, возможный запрет на предпринимательскую деятельность. При фиктивном банкротстве может наступить уголовная ответственность, а сделки, совершенные в период банкротства, признаются недействительными, пишет "Коммерсант".

"В целях защиты прав граждан, в том числе потребителей финансовых услуг, полагаем крайне важным создать правовые условия для полного информирования в доступной форме граждан об условиях процедур освобождения от долгов, их возможных рисках и негативных последствиях. Для этого просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон "О рекламе", регулирующих рекламу подобных услуг по оказанию правовой помощи гражданину", - говорится в обращении.

Так, АБР указывает на недопустимость обещаний прекратить финансовые обязательства гражданина и использование "тезисов и постулатов", вводящих в заблуждение о предлагаемых услугах. Кроме того, в рекламе обязательно должна быть указана цена на услуги.

"Обязательное включение в рекламу услуг по сопровождению банкротства предупреждения о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, в том числе совместно нажитым в браке, а также полной информации о прочих негативных последствиях, наступающих в результате признания гражданина банкротом", - отмечает также АБР.