Moscow-Live / Вячеслав Акишин Более трети российских работников заявили о снижении доходов в 2020 году

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

32% сотрудников компаний, ведущих свою деятельность в России, заявили о снижении доходов в этом году. У 15% из них доходы упали больше чем на 20%, говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, результаты которого приводит Forbes.

В этом году респондентов, сообщивших о снижении доходов, оказалось почти в пять раз больше, чем в прошлом - тогда таких насчитывалось 7%. Каждый пятый из тех, кто столкнулся с сокращением доходов в 2020 году, сообщил, что причиной стало увольнение по собственному желанию. Каждый десятый попал под сокращение. В качестве причин также назывались сокращение бонусов (14%), переход на новую работу с менее выгодным вознаграждением (11%), сокращение рабочей ставки (9%) и утрата дополнительного заработка (8%).

Согласно исследованию, у 30% сотрудников доходы выросли - но это на 28% меньше, чем в прошлом году. Самый существенный рост зарплат пришелся на IT-сектор, где работают 14% респондентов из тех, чей доход увеличился более чем на 21%.

Почти половина (49%) сотрудников, у которых увеличился доход, отметили, что это произошло из-за увеличения ежемесячной зарплаты. 23% смогли увеличить доход, сменив место работы. Планы на следующий год у большинства работников оптимистичны: 59% опрошенных ожидают, что их доходы вырастут, из них 18% рассчитывают на повышение больше чем на 20%.

Пандемический кризис 2020 года привел к резкому спаду доходов населения: по итогам девяти месяцев их сокращение составило 4,3% в годовом выражении. Препятствием для восстановления доходов в 2021 году станут подавленная экономическая активность (эксперты отмечают, что вторая волна коронавируса может захватить и первый квартал 2021 года), а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, на долю которых приходится существенная часть социальных расходов.

При этом восстановление реальных доходов россиян после провала кризиса будет медленным- в лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года. По словам экспертов, доходы россиян так и не смогли вернуться на уровень 2013 года, и многолетняя стагнация реальных доходов, сопровождающаяся высоким уровнем неравенства в стране, создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства в обществе.

По данным опроса фонда "Общественное мнение", каждый третий россиянин (33%) считает, что живет бедно, при этом 7% сограждан отмечают, что жили так всегда, а 12% респондентов стали бедными более десяти лет назад. Среди причин своей бедности россияне, считающие себя бедными, называют крайне низкий уровень зарплат и их снижение, рост тарифов и потерю рабочего места.

По данным ФОМ, почти две трети заявивших о своей бедности россиян, или 20% всех респондентов, уверены, что в ближайшие три-пять лет будут жить так же бедно, как и сейчас. Почти шестая часть сограждан, относящих себя к бедным слоям населения, или 6% всех респондентов, рассчитывает, что им за это время удастся повысить свой уровень жизни. По их словам, они надеются на чудо, перемены в работе руководства страны и улучшение ситуации в стране или же на собственные силы, прикладывая усилия для улучшения ситуации. Не знает, чего ждать в этом отношении, почти каждый пятый россиянин, считающий себя бедным, или 7% всех респондентов.