Россия для усиления своего влияние в Белоруссии нацелилась на крупные белорусские компании

Moscow-Live / Будишевский Николай

Старейшая диктатура Европы, возможно, доживает свои последние дни после президентских выборов, признанных в Европе нелегитимными. Беспрецедентные массовые акции протеста продолжаются в стране с 9 августа прошлого года, Евросоюз и США отказались признавать Александра Лукашенко законным президентом, введя против него и его союзников международные санкции.

В прошлом месяце ЕС объявил уже о третьей волне санкций, направленных на тех, кто оказывает прямую или косвенную финансовую поддержку режиму Лукашенко, кто осуществляет и поддерживает жестокое подавление основных демократических прав граждан Белоруссии. Эти новые санкции Брюсселя могут заставить многих белорусских бизнесменов перевести свои активы на доверенных лиц, чтобы сохранить некоторое влияние на свои компании и холдинги, или продать их иностранным сторонам, дабы избежать банкротства, пишет брюссельская газета EU Reporter.

Как отмечает бельгийское издание, Москва, один из последних союзников Лукашенко, уже заверила Минск в продолжении политической и финансовой поддержки, но такая поддержка редко бывает без обязательств. Эксперты полагают, что некоторые российские бизнесмены, близкие к Кремлю, уже предпринимают шаги по увеличению своей доли в важных государственных предприятиях Белоруссии.

Белорусская экономика давно живет во многом за счет России. И независимо от того, что происходит с Лукашенко, у России есть перспективный план сохранения и даже расширения своего влияния в этой стране.

Российские энергетические гиганты владеют стратегически важными трубопроводами, которые проходят через Белоруссию, доставляя российский газ в Польшу и Германию, России принадлежит 42,5% акций белорусского нефтеперерабатывающего завода в Мозыре через компанию "Славнефть", которая в настоящее время контролируется "Роснефтью" и "Газпромнефтью".

Как писал ранее "Сноб", на протяжении долгого времени самым близким к Минску российским бизнесменом был Михаил Гуцериев, обосновавшийся в Белоруссии с начала 2000-х годов. Его компании процветали в Белоруссии. Но по мере того как российская экономика все более огосударствлялась, ситуация стала заметно меняться. Нынешняя ситуация в Белоруссии открывает большие перспективы для главного российского государственного банка - Сбербанка и его руководителя Германа Грефа, который через полтора года после назначения руководителем Сбербанка купил банк в Белоруссии и повел там активный бизнес. Сбербанк долгое время наращивал деятельность в Белоруссии и сегодня является одним из крупнейших инвесторов в белорусскую недвижимость, выступает значимым заказчиком софта у белорусских программистов и получает хорошую прибыль от дочернего банка.

Такая экономическая аннексия Белоруссии при сохранении видимости ее политического суверенитета дает России прекрасную возможность дальнейшего контроля бывшей советской республики.

Этому способствуют и печальные финансовые результаты белорусских предприятий за 2020 год. Их суммарная задолженность на декабрь 2020 года составила 156,4 млрд рублей, что превысило размер ВВП Белоруссии за 2020 год, сообщает Белстат. Доля просроченных долгов составила 6,5%. Объем кредиторской задолженности предприятий вырос за 11 месяцев 2020 года на 11%, до 60,5 млрд. Внешняя кредиторская задолженность составила 12,3 млрд рублей. Задолженность по кредитам и займам выросла с начала 2020 года на 22,4%, до 95,8 млрд рублей.

На этом фоне в Москве родилась идея создания Комитета национального спасения Белоруссии", а высказал ее связанный с Белоруссией крупный российский предприниматель - Дмитрий Мазепин. Родившийся в Минске бизнесмен, председатель совета директоров и основной акционер "Уралхима" контролирует значимый пакет главного конкурента белорусских калийщиков, "Уралкалия". И именно Мазепин называется претендентом N1 на государственного производителя удобрений -"Беларуськалий". Это предприятие является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, реализуя свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания". Месяцы забастовок наряду с протестами в поддержку демократии поставили многие из самых известных государственных промышленных предприятий Белоруссии на грань краха. Среди них и "Беларуськалий".

Месяц назад белорусское издание TUT.by писало, что наибольший интерес для России представляют несколько белорусских компаний, обеспечивающих значительную часть белорусского экспорта. Среди них в первую очередь "Беларуськалий", который и хочет выкупить Мазепин. Он также является председателем российско-белорусского делового совета и основным собственником "Уралхима", который хочет купить и другую крупную белорусскую компанию по производству нитратных удобрений - "Гродно Азот".

По мнению экспертов, наихудшим вариантом развития событий может стать продажа белорусских предприятий не за деньги, а за долги.

Как считает EU Reporter, международные экономические санкции против режима в Белоруссии эффективны, когда они препятствуют злоупотреблению властью со стороны представителей государства, но если эти санкции создают эффект перелива, когда финансовые активы переходят в орбиту России, и наступают идеальные условия для корпоративных рейдеров, то это совсем не помогает Белоруссии. В условиях, когда российские олигархи выстраиваются в очередь, чтобы нажиться на санкциях, закрытой приватизации и экономическом отчаянии страны, мало надежды на то, что уход Александра Лукашенко приведет к созданию в стране демократии и рыночной экономики, пишет брюссельская газета, отмечая. что это будет потеря для Запада и, что более важно, потеря для белорусского народа, борющегося за свою свободу.