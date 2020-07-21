Министерство финансов в следующем году может отказаться от индексации окладов госслужащих. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года, которую цитирует РБК.

В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить в следующем году благодаря отказу от индексации зарплат чиновников. Эта мера указана в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований и звучит как "отказ в 2021 году от индексации оплаты труда (за исключением денежного довольствия военнослужащих) и оптимизация графика проведения реформы денежного содержания федеральных государственных служащих в 2021 и 2022 годах".

Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд руб. за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами ключевых показателей эффективности (KPI). Система оценки работы глав регионов предполагает 15 критериев, среди которых уровень доверия к власти, естественный прирост населения, доступность жилья, уровень бедности и так далее. Утверждалось, что мотивацией для ее выполнения губернаторами должна была стать прибавка к региональному бюджету.

В марте 2015 года Путин своим указом уменьшил на 10% зарплату президента, главы правительства, министра обороны, министра внутренних дел и ряду других высокопоставленных чиновников. Тем же указом на 10% были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов, федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства, однако с 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого "антикризисного" решения. С чем было связано возвращение прежнего заработка чиновникам, власти не уточнили.

По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти составляла 126,6 тыс. руб. Самыми высокооплачиваемыми при этом были сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. руб.).А в 2019 году средний оклад федеральных госслужащих превысил 130 тысяч рублей. Это в три раза выше средней зарплаты россиян по итогам 2018 года.