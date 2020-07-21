АГН Москва / Александр Авилов Эксперты призвали ускорить введение цифровой маркировки товаров, чтобы помочь малому бизнесу и убрать с рынка контрафакт

АГН Москва / Александр Авилов

Цифровизация в виде тотальной маркировки товаров позволит вернуть в российский бюджет сотни миллиардов рублей от незаконного оборота продукции, создать новые рабочие места, повысить доходы населения, стимулирует потребительский спрос и инвестиционную активность. Кроме того, исключение из оборота нелегальной продукции исключит и угрозу безопасности и здоровью россиян.

Только недополученный объем НДС от нелегального оборота непродовольственных товаров эксперты независимого аналитического "Тиар-Центра" оценили в 533 млрд рублей, а сам оборот - в 5,2 трлн рублей. Для сравнения, доходы всего российского бюджета в январе-июне составили 9 трлн рублей, расходы - 10 трлн рублей, дефицит - 955,88 млрд.

Единая система маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак", координатором которой от государства выступает Минпромторг РФ, а реализует ее Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, на частные средства - без затрат из бюджета), начала действовать в России с 1 июля 2020 года. Пока маркировка стала обязательной для всех лекарств, обуви и табачных изделий. Немаркированные сигареты и обувь уже стали нелегальными. С 1 октября маркировка коснется парфюмерии, с 1 ноября - шин и покрышек, а с января 2021 года - одежды и молочной продукции, с марта - воды в бутылках.

С введением цифровой маркировки товаров контролирующим и правоохранительным органам теперь легче обеспечивать контроль происхождения и прослеживания жизненного пути продукции, чтобы сокращать объем ее незаконного оборота. Однако никакая борьба невозможна без граждан, которые пока не привыкли проявлять свою активную позицию. И теперь это можно сделать анонимно - через приложение на телефоне "Честный знак" (скачать для Android, скачать для IOS). Такая активность должна привести к тому, что продавцы не смогут бесконтрольно задирать цены, отмечает "Московский комсомолец". В итоге это должно стать залогом снижения цен, а не их бесконтрольного роста.

Но, как отмечают эксперты, такие попытки государства навести порядок в расчистке рынка от контрафакта, естественно, встречают противодействие.

"Появились лоббисты, которые одной рукой, так сказать, фиксируют рост нелегального оборота (в одежде и обуви - 29%; в детских игрушках - 35%), а другой рукой всячески сопротивляются легальной маркировке товара. Путь настолько извилист, что для этого создаются "партии-однодневки", якобы выражающие мнение неких социальных групп - "борцы с режимом" узкой специализации", - отмечает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Чтобы сделать процесс изготовления и транспортировки товара максимально транспарентным и законным, чтобы отсечь пресловутый человеческий фактор, без дорогостоящих экспертиз и контрольных закупок определять качество товара в любой момент времени, в России на государственном уровне и ввели цифровое регулирование в виде маркировки, поясняет Мухин.

Как указывает член Высшего совета Международного евразийского движения, академик Международной академии менеджмента Михаил Хазин, незаконный оборот продукции не дает возможности работать честным предпринимателям, которые создают реальную добавленную стоимость и рабочие места.

Именно поэтому российскую экономику ждут изменения, при которой роль малого бизнеса должна возрасти. Но конкурировать с подпольными дельцами он не сможет, говорит Хазин.

"Малому бизнесу нужно дать возможность (относительно) честной конкуренции, поскольку воевать с крупными организациями, производящими фальсификаты и завозящими контрабандную продукцию, он в принципе не может. Так что тема маркировки (и создания соответствующей инфраструктуры) может стать очень актуальной в самое ближайшее время", - заключает экономист.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко подчеркивает, что необходимо внедрить систему с минимальными потерями для здоровья россиян.

С ним согласен исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. "Мы фактически были инициаторами этого процесса, мы главные инвесторы в создании продукта под названием "маркировка", который обеспечивает прозрачность и предсказуемость рынка, оптимизирует принятие решения для государства и потребителей. Наша миссия как социально ответственной индустрии заключается в обеспечении максимальной доступности современных эффективных препаратов для населения Российской Федерации. Весь мир - от Соединенных Штатов, Европы, Австралии, Японии, Швейцарии - все страны сейчас стремятся найти оптимальные пути повышения доступности препаратов. Мы создаем мегацифровую, мегасовременную систему".

По словам экономиста Владислава Иноземцева, уже несколько лет все чиновники говорят о "цифровизации" как о важнейшем приоритете национального развития. Давно принята и действует национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Россия вознамерилась осуществлять цифровизацию в масштабах, о которой на Западе даже не мечтают. В большинстве развитых стран обязательной маркировка является только для фармацевтической продукции и медицинских инструментов.

Национальная система маркировки и прослеживания товара должна быть создана к 2024 году, напоминает Иноземцев. Общая концепция заключалась в том, чтобы к уже маркировавшимся сигаретам, меховым изделиям, а также части лекарств и парфюмерной продукции добавится обувь, одежда и многие виды продовольственных товаров (в том числе рыба, молоко, вода и т.д.). Особенно в случаях с алкоголем и табаком - важными подакцизными товарами - такие методы контроля представляются разумными ввиду необходимости учета и сбора специфического налога.

"Государство настаивало на введении маркировки, это борьба с контрафактом. Есть примеры в смежных отраслях - это табак, лекарства, различная промышленная продукция. Возможно, и даже очевидно, что эти проблемы присутствуют. И даже скажу больше - странно что маркировка лекарств не получила свое продолжение в ветеринарных препаратах. Очень странно. Нам как переработчикам молока очень бы хотелось знать, те случаи, когда нам в вину ставят, что в готовой молочной продукции остатки лекарств - нам бы хотелось знать весь путь этих лекарств. И не только сырье, но и до сырья. Марка наносится на упаковку и гарантирует, что это за продукция. Будет все оцифровано", - подчеркивает гендиректор ассоциации "Кубаньмолоко" Анатолий Синецкий.

Экономист Никита Кричевский, рассуждая о проблемах молочной отрасли и внедрении маркировки отметил, что многие наверняка сталкивались с подделками молочной продукции, когда на упаковке одно, а внутри - совсем другое и хорошо, если съедобное. Или когда перебиты сроки годности. Причем, это имеет отношение не только к молоку, кефиру или творогу, но и к детскому питанию. Производятся подделки, а иногда - отрава, в основном, на заводах-фантомах, но не только на них.

"Стремясь положить конец молочному беспределу, государство сначала ввело систему "Меркурий", удостоверяющую соответствие молочного сырья (молока в бидоне с фермы), из которого производится готовая продукция, ветеринарным требованиям. Но от предприятия до прилавка "Меркурий" "слепнет". Поэтому государство пытается ввести электронную маркировку молочной продукции, подтверждающую качество конечного товара, его соответствие бренду на упаковке, сроку годности, составу. Пока эти попытки встречают определенное сопротивление, но со следующего года регулирование все же будет введено".

Любой желающий, загрузив мобильное приложение, именуемое, как и вся система, "Честный знак", сможет лично убедиться в подлинности приобретаемой продукции. По этому коду каждую упаковку можно идентифицировать, поскольку любые действия отмечаются в системе и оставляют цифровые следы.

"В случае с молочкой (и не только с ней), значительных трат у производителей не предвидится, так как печать цифровых кодов будет производиться в момент изготовления упаковки. Кроме того, система маркировки и "Меркурий" интегрированы. Так что никакого дополнительного подорожания не будет. Если только кто-то не захочет половить молочную рыбку в маркированной воде, - говорит Кричевский. - Так почему же некоторые производители, отраслевые союзы и отдельные депутаты против? Все дело в той самой серой, "фантомной" зоне. Как оказалось, "не очень хорошая" продукция производится не в мифических сараях-подвалах, а, вполне вероятно, под контролем официальных производителей. Доходы от такой преступной деятельности составляют многие миллиарды рублей ежегодно".

Что такое цифровая маркировка "Честный знак"

Правила цифровой маркировки товаров ужесточились в России с июля 2020 года. Маркировка стала обязательной для всех лекарств, обуви и табачных изделий. Все участники обязаны зарегистрироваться в системе "Честный знак". Ее полное название - Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак".