В ежегодный рейтинг 250 богатейших людей Великобритании, составленный газетой The Sunday Times, попали 15 уроженцев Советского Союза, в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Возглавляет рейтинг уроженец Одессы Леонард Блаватник, состояние которого, по данным Forbes, составляет 32,4 миллиарда долларов. Основатель USM Алишер Усманов занял шестое место в рейтинге - это самый высокий показатель среди российских миллиардеров в Великобритании. Его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов: в прошлогоднем рейтинге Усманов занимал седьмое место.

На восьмом месте оказался владелец лондонского клуба "Челси" Роман Абрамович (15,4 миллиарда долларов), на 11-м - совладелец Альфа-банка Михаил Фридман (15,4 миллиарда долларов), на 20-м - еще один совладелец банка Герман Хан (10 миллиардов долларов), на 34-м - третий совладелец Альфа-банка Алексей Кузьмичев (7,7 миллиарда долларов).

Как отмечает Forbes, впервые в рейтинг The Sunday Times попали основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, родившиеся в Вологде. Состояние каждого брата оценивается в 7,9 миллиарда долларов. Также в рейтинг включили бывшего замминистра связи России Дениса Свердлова, основавшего стартап Arrival по производству электробусов. Forbes оценивает его состояние в 8,7 миллиарда долларов.

Кроме того, в списке 250 богатейших людей Великобритании оказались создатель приложений для знакомств Андрей Андреев, вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина, глава стартапа Revolut Николай Сторонский, бывший директор "Тольяттиазота" Владимир Махлай, вдова грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе и бизнесмен из Казахстана Владимир Ким.