В правительстве одобрили 10% пошлины на вывоз грубо обработанной древесины

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении пошлины в 10% на вывоз отдельных видов лесоматериалов. Как сообщается на сайте кабинета министров, с 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее €13 и €15 за 1 куб. м соответственно. Раньше пошлину по ним не взимали. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее €50 за 1 куб. м. До этого стоимость составляла €10 за кубометр бука и €12 за ясень. Пошлины будут действовать до конца года.

В кабмине отметили, что пошлины позволят ограничить вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов. Также они помогут сдержать рост цен на древесину и переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. "Одновременно правительство прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса", - говорится в сообщении.

30 сентября прошлого года президент Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины. Президент тогда заявил, что нужно поставить "жесткий заслон" бесконтрольному вывозу необработанной древесины, пишет РБК.

Позднее стало известно, что в России рассматривается возможность создания компании - "эксклюзивного агента" по экспорту необработанной древесины с Дальнего Востока. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уточнил, что проект реализуется по поручению президента, а компания будет создана до конца 2021 года.