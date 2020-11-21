Настольная игра "Не в деньгах счастье" оказалась в числе информационных материалов, которые Минфин рекомендовал к распространению в 60 российских регионах для повышения финансовой грамотности граждан

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Среди регионов, где игра не была рекомендована, - Алтайский край, Липецкая и Московская области

Фото: Алёна Дёмочкина / youtube.com

Настольная игра "Не в деньгах счастье" оказалась в числе информационных материалов, которые Минфин рекомендовал к распространению в 60 российских регионах для повышения финансовой грамотности граждан, пишет РБК. Среди регионов, где игра не была рекомендована, - Алтайский край, Липецкая и Московская области.

"Игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем игрока. Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей. Для этого нужно всесторонне улучшать уровень их жизни", - говорится в описании игры на сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности.

Отмечается, что игра отрабатывает навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов. Игра была "неоднократно апробирована" на турнирах среди школьников Москвы, Барнаула, Чебоксар, Астрахани, Саратова и Краснодара.

В числе других материалов для повышения финграмотности рекомендованы интерактивное пособие "Управление личным бюджетом", комплект материалов "Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом", "Финансовая грамотность для будущих пенсионеров", браузерная игра "Финансовые будни", брошюра и видео "Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам".

Для разных субъектов РФ рекомендован различный набор материалов с учетом региональной специфики, пояснили в Минфине. Приоритет отдавался таким материалам, тиражирование которых не связано с существенными финансовыми и временными затратами и не затруднено в связи с пандемией коронавируса.

При составлении рекомендаций учитывались результаты исследования, практики и показателей региона - лидера рейтинга финансовой грамотности, входящего в один кластер с исследуемым регионом, и другая региональная специфика, а также антикризисная повестка в связи с эпидемией и ее социально-экономическими последствиями, пояснили в министерстве.