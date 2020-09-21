Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.

Как следует из опубликованных файлов FinCEN, происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась "юрисдикцией с высоким уровнем риска".

Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями "Суал", ENRC Marketing AG и АО "КРАЗ". Хотя в деталях сделок упоминаются различные юридические и коммерческие услуги, такие как "производство алюминия", "производство фольги" и т.д., в документах FinCEN говорится, что никакая информация о коммерческих целях не была подтверждена независимыми исследованиями, сообщает латвийское издание Re:Baltica.

Также сообщается о двух объектах в Черногории, которые, предположительно, принадлежат Дерипаске. Один из них - крупный жилой комплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 квадратных метров. В местных СМИ комплекс называют летним домом Дерипаски. Рядом еще один массивный дом, который также связывают с именем бизнесмена. Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (в 2019 году она сменила название на Advante Management Corp.), которая раньше имела счет в Expobank. "Невозможно определить, кому принадлежал Tangril, поскольку он зарегистрирован на Британских Виргинских островах, что позволяет скрывать право собственности. Дерипаска не прокомментировал вопрос Re:Baltica о том, был ли он бенефициарным владельцем Tangril Equities Limited", - говорится в статье, которую цитирует Znak.com. Однако счет Tangril Equities Limited использовался для перевода денег еще нескольким компаниям, связанным с Дерипаской.

В материале также говорится, что через Expobank оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550, а также лоббистские услуги в Вашингтоне. "Их работа заключалась в продвижении деловых связей между Россией и США, поиске новых партнеров для бизнеса Дерипаски и помощи в получении Дерипаской въездной визы в США. Юридическая фирма Endeavour, лоббистская группа, представляла Дерипаску не только как частное лицо, но и как "экономического советника президента Российской Федерации". От его имени юридическая фирма связалась с различными должностными лицами правительства США, в том числе с должностными лицами в офисе тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена, согласно базе данных правительства США по лоббированию FARA", - говорится в материале.

Согласно документам FARA, с 2010 по 2014 год за лоббирование Дерипаски было выплачено не менее 2,4 млн долларов.

Expobank был основан как Tirdzniecibas banka вскоре после того, как Латвия провозгласила свою независимость от Советского Союза в 1990 году. Банк начал привлекать российских олигархов в качестве клиентов в начале 2000-х годов, когда его купил МДМ-банк, один из крупнейших банков России. Дерипаска входил в правление российского банка, отмечается в статье Re:Baltica. После того как Латвия присоединилась к ЕС, Экспобанк "стал привлекательным для перекачки денег из России на Запад", отмечается в статье.