Цены на нефть эталонных марок теряют 5-6% в ходе торгов в понедельник, передает "Интерфакс". Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по Москве в понедельник составляет 41,02 доллара за баррель, что на 2,13 (4,94%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,4 (5,84%) - до 38,71 доллара за баррель.

Падение нефти в понедельник происходит на фоне опасений по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, которое может усугубить ситуацию с избыточным предложением. Инвесторы также продолжают следить за данными о распространении коронавируса в мире.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, пишет агентство Dow Jones.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников пишет, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки начиная с четверга.

На прошлой неделе нефть уверенно подорожала после того, как по итогам заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшего 17 сентября, было объявлено о продлении сроков компенсации недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман выразил уверенность, что в сентябре-декабре 2,4 млн б/с недосокращенных объемов ОПЕК+ будут компенсированы.

Однако аналитики SaxoBank сохраняют "осторожность относительно способности нефти значительно подняться в короткой перспективе, если только ОПЕК+ неожиданно откажется от намеченного на январь повышения квот добычи на 2 млн баррелей в сутки".

Кроме того, трейдеры опасаются, что начало "второй волны" распространения нового коронавируса может оказать давление на всю мировую экономику, в том числе спрос на сырье. Многие страны регистрируют рост числа инфицированных и ужесточают карантинные меры.