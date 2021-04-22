Российские законодатели займутся разработкой отдельного закона о навозе

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В Совете Федерации РФ планируют заняться разработкой отдельного закона о навозе. В бюджетном комитете СФ подчеркнули, что без такого документа регулирование обращение навоза на селе стало невозможным.

"Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза. Потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно", - заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов.

Однако для создания проекта, как отмечает РИА "Новости", необходимо вначале дать определение, что такое навоз, разработать технологию обращения с ним.

Ранее в правительство с просьбой снизить требования к использованию навоза обратились российские производители молока. Сейчас, по действующим нормам, навоз использовать можно только при наличии лицензии.

В декабре 2014 года Госдума приняла федеральный закон N458 об отходах производства и потребления, в соответствии с которым юрлица и индивидуальные предприниматели в срок до 1 июля 2016 года должны были сертифицировать деятельность по сбору, обработке, транспортировке и утилизации отходов 1-4 классов опасности, в число которых входит и навоз. ГОСТ относит навоз к отходам 3-го (умеренно опасные) и 4-го (малоопасные) класса.

Однако таких лицензий до сих пор нет практически ни у кого из сельхозпроизводителей. Мелким товаропроизводителям такие лицензии не по карману - ее стоимость варьируется от 100 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. А для крупных хозяйств постройка комплексов утилизации навоза может стоить десятки миллионов рублей, что для них не выгодно. Наказание за отсутствие лицензии - штрафы от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц и до 250 тыс. рублей - для юрлиц. Лицензирование обращения с навозом не касается личных подсобных хозяйств.