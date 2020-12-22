Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с ноября

Moscow-Live / Тихонов Михаил Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,81%, до 75,4075 рубля, курс евро - на 0,64%, до 92,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, на которые ссылается ТАСС. Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с 9 ноября 2020 года.

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,21% и достиг 3179,69 пункта, а индекс РТС вырос на 0,23%, до 1339,03 пункта. К 10:32 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3189,69 пункта (+1%). Индекс РТС торговался на уровне 1334,21 пункта (-0,13%).

Как пишет Forbes, одной из причин ослабления курса рубля стали последствия новых мутаций COVID-19, обнаруженных в Великобритании.

Минздрав Великобритании заявил, что выявленный в стране в середине декабря новый штамм коронавируса распространяется быстрее обычного. По предварительным оценкам, новый штамм может оказаться заразнее на 70%. По данным ВОЗ, эту мутацию уже обнаружили в других странах - Нидерландах, Дании, Италии, ЮАР и Австралии. Ряд стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Еще одна причина - сложная геополитическая обстановка, которая несет высокие риски новых антироссийских санкций, в том числе из-за неизвестных хакеров, которые взломали госсистемы США и предположительно связаны с Российской Федерацией.

Фактором риска для рубля остается и санкционная риторика США в первом квартале 2021 года. После официального вступления президента Байдена в должность 20 января ожидания новостей на эту тему усилятся: хотя новых жестких санкций может и не быть, риторика по отношению к России вряд ли смягчится.

Против российской валюты может сыграть и прекращение смягчения монетарной политики ЦБ. В пятницу, 18 декабря, ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В долгосрочном плане это может оказать поддержку рублю, однако в итоге рынок гособлигации лишился способа роста котировок бумаг на ожиданиях более низкой ключевой ставки.