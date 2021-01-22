Курс доллара США составил 75,13 руб./1 в 19:00 по Москве, что на 1,29 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает "Интерфакс". При этом доллар торгуется около отметки 75 руб./1 впервые с 5 января. Евро стоил 91,47 руб./EUR1, подорожав на 1,62 рубля. При этом евро торгуется выше 91 руб./EUR1 впервые с 11 января. Стоимость бивалютной корзины (0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,44 рубля - до 82,48 рубля.

Рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне коррекционного снижения большинства мировых рынков и дешевеющей нефти. Глобальные инвесторы перешли к фиксации прибыли на опасениях разрастания пандемии коронавируса COVID-19 и в ожидании решения Конгресса США относительно новых мер поддержки экономики при президенте Джозефе Байдене, который на минувшей неделе представил пакет стимулов объемом 1,9 трлн.

Опасения инвесторов относительно нового всплеска эпидемии связаны с сообщениями СМИ о скачке новых случаев заражения в КНР, в связи с чем местные власти возобновили массовое тестирование населения на коронавирус в Пекине и других городах.

На рискованных активах сказывается также намерение Евросоюза обозначить регионы, где наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом, как "темно-красные зоны". Тем, кто хочет выехать из таких зон, должны будут заранее сдать тест и отбыть карантин.

Участники внутреннего валютного рынка продолжают выходить из рублевых активов из-за усиления неопределенности относительно новых антироссийских санкций. .

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль вместе фондовым и долговым рынками идет вниз, так как инвесторы заняли осторожную позицию перед планируемыми акциями протеста против задержания Алексея Навального, которые должны пройти в эти выходные.

Цены на нефть эталонных марок слегка восстановились от минимальных значений пятничной торговой сессии, но остаются ниже уровня закрытия четверга после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 уменьшилась на 1,27% - до 55,39 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,34% - до 52,42 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 259 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 457 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,68 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,42 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 99,21 копейки, до 74,3615 руб./1, и увеличил курс евро на 1,441 рубля, до 90,4087 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 98,16 копейки по отношению к четвергу и составил 74,5342 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,0136 рубля и составил 74,6829 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся 4 млрд 623,585 млн, из которых 948,332 млн долларов пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 3 млрд 675,253 млн долларов - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,4125 рубля, до 90,6209 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 1,3838 рубля и составил 90,8113 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR568,954 млн, из которых EUR178,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,298 млн - на сделки с расчетами "завтра".