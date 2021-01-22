Миллионы баррелей венесуэльской нефти тайно поставляются в Китай, несмотря на санкции Вашингтона, По информации агентства Bloomberg

maxxyustas / DepositPhotos Журналисты американского агентства ознакомились с документами, в соответствии с которыми Венесуэла использует сеть подставных компаний для осуществления сделок, в том числе посредством передачи груза с одного судна на другое

ParStud / DepositPhotos

Миллионы баррелей венесуэльской нефти тайно поставляются в Китай, несмотря на санкции Вашингтона, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Журналисты американского агентства ознакомились с документами, в соответствии с которыми Венесуэла использует сеть подставных компаний для осуществления сделок, в том числе посредством передачи груза с одного судна на другое.

Для этого состав нефти из Венесуэлы изменяют с помощью химических добавок, чтобы продать ее под видом другой.

В изученных документах, в частности, фигурирует швейцарская компания Swissoil Trading. В загруженную в Венесуэле нефть сорта Hamaca около Сингапура добавляли химические добавки, и затем она появлялась в документах под другим названием, например, Singma или просто битумная смесь.

В 2020 году не менее 11,3 млн баррелей венесуэльской нефти, проданной Swissoil Trading, было поставлено в Китай под видом других сортов, пишет Bloomberg.

Представители фирмы заявили, что не занимаются подобными сделками. По данным агентства, только в ноябре 2020 года Венесуэла экспортировала 15 млн баррелей нефти на сумму около 660 млн долларов.

Напомним, США ввели санкции против венесуэльского нефтяного сектора в январе 2019 года, когда лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США и большая часть стран-участниц Евросоюза.

Вашингтон объяснил санкции тем, что они направлены на то, чтобы Николас Мадуро и его соратники "больше не смогли присваивать себе активы венесуэльского народа". После этого США несколько раз вводили санкции против судов, привозивших нефть в Венесуэлу или вывозивших топливо из страны.

В июне Bloomberg писал, что из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года. Министерства финансов США не стало комментировать приведенные в материале утверждения, однако подчеркнули, что считают американские санкции эффективными.