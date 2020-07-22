ВСЕ ФОТО "Газпром" и Росатом начнут производить "чистый" водород в 2024 году

aa-w / DepositPhotos До 2024 года "Газпром" будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Росатом в 2024 году построит опытный полигон для железнодорожного транспорта на водороде

Moscow-Live.ru /Будишевский Николай

Минэнерго разработало и направило в правительство "дорожную карту" "Развитие водородной энергетики в России" на 2020-2024 годы, рассказал РБК представитель министерства. Ведущая роль в развитии отрасли отведена "Газпрому" и Росатому.

Россия планирует производить и экспортировать водород в связи с мировым трендом на отказ от углеводородной энергетики из-за ее негативного влияния на климат и экологическую ситуацию, следует из пояснения к "дорожной карте". Пока этот тренд создает угрозу для энергобезопасности России - одного из крупнейших поставщиков нефти, газа и угля в мире. Уже со следующего года правительство намерено формировать репутацию России как поставщика водорода, который является одной из альтернатив традиционным энергоносителям, объясняется в документе.

В конце года чиновники разработают концепцию развития водородной энергетики, а также меры поддержки для пилотных проектов по производству водорода. А в начале 2021 года должны появиться стимулы для экспортеров и покупателей водорода на внутреннем рынке. Конкретные меры поддержки для водорода правительство пока не обсуждает, говорят два участника совещаний на эту тему.

Первыми производителями водорода станут "Газпром" и Росатом, следует из "дорожной карты". Затем к ним присоединится НОВАТЭК миллиардера Леонида Михельсона, который в прошлом году был признан Forbes самым состоятельным российским бизнесменом.

Компании "Газпром" и Росатом запустят пилотные водородные установки в 2024 году - на атомных электростанциях, объектах добычи газа и предприятиях по переработке сырья. В 2021 году "Газпром" должен разработать и испытать газовую турбину на метано-водородном топливе.

До 2024 года "Газпром" будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т. д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.

Росатом в 2024 году построит опытный полигон для железнодорожного транспорта на водороде. Речь идет о переводе поездов на водородные топливные элементы на Сахалине, о котором в 2019 году объявили РЖД, Росатом и "Трансмашхолдинг", говорит один из участников обсуждения.

"Дорожную карту" доработают с учетом мнений министерств, которые прислали много замечаний, говорит источник РБК, близкий к одному из ведомств. Например, Минэкономразвития предложило включить пункт о проработке обращения с углекислым газом (СО2), который образуется в результате производства водорода (при выделении из метана. - Прим. РБК), сказал представитель МЭР.

Ученые РФ и Китая создали катализаторы для синтеза водорода

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с китайскими коллегами смогли создать катализаторы (ускорители) на основе карбида молибдена, которые помогут быстрее получать водород из воды, которая является перспективным экологически чистым источником энергии. Катализаторы исследователей ТПУ значительно дешевле аналогов благодаря технологии создания и используемым материалам, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в среду.

"Водород - экологически чистый источник энергии. И чем проще, дешевле и безопаснее его можно будет генерировать, тем быстрее водородные технологии войдут в энергетику. Один из вариантов получения водорода - выделение его из воды с помощью электрохимических методов. При этом для ускорения протекания реакции разложения воды на водород и кислород применяют различные катализаторы, обычно на основе платины и палладия. Мы предложили использовать вместо них карбид молибдена с добавлением азота", - сказала один из авторов исследования, аспирантка Томского политеха Юлия Васильева.

Уточняется, что катализаторы из карбида молибдена значительно дешевле традиционных аналогов из платины. Также значительно влияет на их доступность технология получения: для этого специалисты Томского политеха разработали установку для создания сверхтвердых материалов на основе карбидов в безвакуумной среде (на открытом воздухе). Соответственно, процесс не требует дорогостоящего оборудования и материалов для создания условий с инертной газовой средой, которую поддерживают, чтобы не сгорали материалы.

"С помощью своей установки ученые получают карбид молибдена достаточно быстро - на производство 1 грамма катализатора нужно менее 1 минуты. Сама установка состоит из простых элементов: силового источника питания, источника постоянного тока, электродов и системы управления", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что благодаря технологии ТПУ можно получать недорогие карбиды для других целей. Например, они часто используются для создания компонентов силовой электроники, изделий ядерной промышленности, керамических бронепластин и других изделий.

Водородный топливный элемент - экологически чистый источник энергии с практически неисчерпаемым ресурсом. Он генерирует электричество в процессе электрохимической реакции, единственные побочные продукты которой - водяной пар и тепло. В отличие от двигателей внутреннего сгорания, системы на водороде не имеют движущихся частей, поэтому у них очень высокий КПД. В настоящее время внедрить водород в энергетическую промышленность планируют Китай и Япония, а также страны Евросоюза, где намерены к 2050 году добиться нулевых углеродных выбросов в своей энергетике.

По оптимистичной оценке Hydrogen Council (ассоциация крупных международных компаний, куда входят Total, Toyota, BP, Shell и другие, в основном европейские и японские корпорации), в 2050 году доля водорода в потреблении энергии составит 18%. Другие эксперты говорят о доли потребления 12-19% в Великобритании, США и ЕС. Германия уже приняла национальную водородную стратегию и к 2030 году может перевести на водород часть своих газопроводов, а в перспективе и отводы от "Северного потока" и "Северного потока-2" Opal и Eugal, по которым поставляется (в случае Eugal - будет поставляться) газ из России.