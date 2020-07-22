Суд арестовал бренды "Бабушка Агафья" и другие марки косметической компании Natura Siberica по иску предприятия ООО "Эн+ Рециклинг", которое входило в En+ Олега Дерипаски

World Economic Forum / wikipedia.org По словам представителя компании, иск связан с пожаром, произошедшим в марте на одном из заводов

Moscow-Live.ru / Ульяна Димиденко

Суд арестовал бренды "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop и другие марки косметической компании Natura Siberica по иску предприятия ООО "Эн+ Рециклинг", которое входило в En+ Олега Дерипаски. Как сообщает The Bell, сумма иска составляет 4,5 млрд рублей.

Информацию об аресте РБК подтвердил представитель фирмы "Первое решение", владеющей брендом "Рецепты бабушки Агафьи" и дочерней компанией Natura Siberica.

По словам представителя компании, иск связан с пожаром, произошедшим в марте на одном из заводов "Эн+ Рециклинг", помещения которого арендовало "Первое решение". Но в компании считают, что пожар случился не по ее вине и не в производственной зоне, а в другом помещении, арендованным ею. Natura Siberica ответила "Эн+ Рециклинг" встречным иском на 490 млн рублей, эта сумма сформирована на основании оценки убытков в результате выгорания сырья и материалов.

"Что касается суммы иска со стороны ООО "Эн+ Рециклинг", то мы считаем ее абсолютно нереалистичной и до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчетами", - сообщил представитель "Первого решения". По его словам, пожар повлиял на производственные процессы компании, но они были восстановлены и функционируют в полном объеме.

Завод на Промышленной улице, 27, расположенный в подмосковном Дмитрове, загорелся около 8:30 утра 21 марта. Возгорание началось в складском помещении, где арендатор хранил 40 т горючих жидкостей, среди возможных причин возгорания рассматривался поджог. Ликвидировать открытое горение получилось только в 19:50 того же дня, полностью пожар остановили лишь спустя сутки. Огонь уничтожил более 80% построек промзоны на площади 60 тысяч кв. метров.

"Первое решение" арендовало корпус N8 завода начиная с 2012 года. В репортаже дмитровского телеканала в 2016 году рассказывалось, что производство Natura Siberica в Дмитрове занимает 7000 кв. м бывших цехов завода "Ростар". Собственником здания до пожара было ПАО "ДОЗАКЛ", но сразу после инцидента организация подала заявление о прекращении деятельности. Ее активы перешли к "Эн+ Рециклинг", от которого и подан иск к Natura Siberica.