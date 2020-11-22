Фогто: Boris Johnson / twitter.com Великобритания и Канада заключили временное торговое соглашение, которое гарантирует плавный переход от торговли до Brexit к двусторонним торговым отношениям после него

Фогто: Boris Johnson / twitter.com

Великобритания и Канада заключили временное торговое соглашение, которое гарантирует плавный переход от торговли до Brexit к двусторонним торговым отношениям после него.

Соглашением предусмотрено, что оба государства в период разработки двустороннего договора продолжат сотрудничать на основе имеющегося соглашения (когда Британия рассматривалась как часть ЕС), сообщает Euronews.

Правительство Великобритании заявило, что объем товарооборота с Канадой в настоящее время составляет 22 с половиной миллиарда евро, и оба государства согласились начать в следующем году взаимные переговоры о достижении "более амбициозных" целей.

Способность к заключению двусторонних соглашений с другими государствами - это, по мнению британского правительства, одно из главных преимуществ Brexit.

В Лондоне делают ставку на то, что выгода от двусторонней торговли с США, Индией и другими крупными мировыми партнерами - превзойдет негативный эффект от ужесточения отношений с ЕС. До Brexit доля внешней торговли Великобритании с ЕС составляла 47 процентов от общего объема ее внешней торговли.

Переходный период от членства Великобритании в ЕС к ее самостоятельному статусу завершается 31 декабря. Это означает, что Великобритания в дальнейшем не будет включена в соглашения, которые заключаются Европейским союзом с другими государствами.