Moscow-Live.ru / Алексей Поляков Госдума приняла в первом чтении законопроект о заморозке накопительных пенсий до 2024 года

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год - до конца 2023 года. "Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - говорится в пояснительной записке, которую цитирует ТАСС.

Как отмечает кабмин, принятие документа не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2023 году на 669,3 млрд рублей. Ранее инициатива была поддержана комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его глава Ярослав Нилов пояснял, что документ входит в пакет бюджетообразующих законопроектов.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

В сентябре этого года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии. По ее данным, при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы. Профсоюзы предлагают "прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования".

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

По информации ПФР, несмотря на повышение возраста выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин будет до 60 и 65 лет, назначение накопительной пенсии и других видов выплат пенсионных накоплений (единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты) с 1 января 2019 года устанавливается в прежнем порядке: женщинам в 55 лет, мужчинам - в 60 лет.

Правом на досрочную выплату пенсии обладают работники вредных и опасных условий труда, морского флота и гражданской авиации, спасатели и пожарные, водители городского транспорта, служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, ряд госслужащих, педагоги и медработники, а также ряд творческих работников.