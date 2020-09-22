Moscow-Live.ru / Крылов Антон Утечка о транзакциях друзей Путина показала, что финразведка США получает данные о платежах внутри России

Moscow-Live.ru / Крылов Антон

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Это следует из масштабной утечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN, сообщает РБК.

Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. Речь идет как о перечислении средств от российского банка, так и о поступлении средств в российский банк. Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.

Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками. Банки уведомляли FinCEN об этих транзакциях, поскольку их службы по оценке рисков заподозрили в них признаки возможного отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Подача такого отчета не означает незаконности транзакции и является инструментом оповещения регулятора о возникших у банка подозрениях.

В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в "Русский стандарт" и т.д. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент. Этот банк и сообщал в FinCEN о подозрительной операции.

Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в Россию или из России в другие юрисдикции. Больше всего таких операций (исходящих и входящих) было совершено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274).

Самыми крупными внутрироссийскими транзакциями, обозначенными как подозрительные, в утекших документах являются операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБу) - на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году. О них FinCEN уведомлял Bank of New York Mellon.

В целом обо всех 189 внутрироссийских транзакциях в FinCEN сообщали только три финансовых института - Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase. Свидетельств того, что какая-либо из этих 189 транзакций была связана с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег или другим правонарушением, нет.

По словам юристов, в рамках антиотмывочного законодательства банки имеют право установить риск-процедуры, по результатам которых могут законно отказывать в открытии счетов или даже замораживать счета клиентов. Банки должны реагировать на любые транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, и вправе изучать источник доходов, запрашивая документы у клиентов. Регуляторы же вправе произвольно указывать банкам зоны риска, в которых банки могут перестать работать. При этом риск-процедуры банков не отличаются прозрачностью, а критерии для подачи отчета о подозрительных транзакциях могут варьироваться.

За неисполнение обязанности по контролю за соблюдением антиотмывочных процедур и подаче отчетов SAR в FinCEN банкам грозят штрафы, регуляторные ограничения, отзыв банковской лицензии и даже уголовное наказание для сотрудников. Поэтому банки заинтересованы в том, чтобы подавать как можно больше таких отчетов при малейшем подозрении к транзакции.

Накануне СМИ опубликовали информацию о подозрительных транзакциях американских банков: в числе клиентов, операции которых сочтены подозрительными, значатся виолончелист Сергей Ролдугин, советник президента РФ Валентин Юмашев, брат главы Московской области Максим Воробьев и бывший глава Военторга Леонид Тейф. Сообщается, что известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к президенту России Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к "национализации элит", инвестировали средства в США.

Еще одним фигурантом расследования стал Аркадий Ротенберг, который, по данным BBC, скупал произведения искусства через подставную фирму ради ухода от санкций: фирма пользовалась счетом в британском банке Barclays. Сам Ротенберг назвал эти сведения "бредом", а другие представители семейства заявили, что вообще не пользуются услугами английских банков.