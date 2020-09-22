Налог на вклады свыше 1 млн рублей коснется порядка 1% вкладчиков Сбербанка, максимум затронет до 2%, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

"Мы оценивали, это может коснуться примерно до 2% всех наших вкладчиков. Это максимум. Скорее всего, это будет примерно в районе 1% вкладчиков. Но с позиции одного банка это тяжело оценить, потому что будут обкладываться совокупные вклады, и поэтому мы делали такую экстраполяцию на всю ситуацию, исходя из того, что мы знаем по наличию вкладов у нас", - отметил он.

Греф также отметил, что Сбербанк не наблюдает оттока вкладов.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ от 1 апреля 2020 года, банковские вклады свыше 1 млн рублей с 1 января 2021 года облагаются налогом в размере 13%.