ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5%

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Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

"Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%", - говорится в пресс-релизе регулятора.

"Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявили в ЦБ.

Все аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали повышения ключевой ставки ЦБ, при этом одни прогнозировали повышение на 25 , другие - сразу на 50 базисных пунктов. На последнем заседании 19 марта совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% годовых. Следующее заседание ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 июня.

ЦБ РФ уточняет, что уровень инфляции в стране продолжает складываться выше прогноза Банка России. В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8% (после 5,7% в феврале). По оценке на 19 апреля, годовая инфляция замедлилась до 5,5%. Во многом это является отражением устойчивого восстановления внутреннего спроса: средства, не израсходованные на зарубежные поездки, частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны.

В то же время восстановление экономической активности приобретает все более устойчивый характер. По итогам I квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии, активно восстанавливается сектор услуг населению. Этому способствует последовательное снятие ограничительных мер и постепенная вакцинация. Согласно данным мониторинга Банка России, более половины опрошенных предприятий сообщают о том, что спрос на их продукцию вернулся или превысил уровни до начала пандемии. Продолжается рост инвестиционного спроса и снижение безработицы, а также рост внешнего спроса, несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемическую обстановку в мире.

Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3,0-4,0%. Это означает, что российская экономика вернется к своему докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. В 2022-2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5-3,5 и 2,0-3,0% соответственно.

На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий. Динамика внутреннего спроса будет во многом определяться темпами дальнейшего расширения частного спроса. Поддержку потребительскому спросу будет оказывать снижение склонности домашних хозяйств к сбережению наряду с ростом доходов и кредитования. Динамика внешнего спроса будет в большей степени зависеть от мер бюджетной поддержки в отдельных развитых странах, а также темпов вакцинации в мире. Замедлить восстановление экономической активности могут, в частности, низкие темпы вакцинации и распространение новых штаммов вируса, а также связанное с этим ужесточение ограничительных мер.