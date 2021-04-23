Овощи и фрукты не по карману: россияне начали больше экономить на продуктах питания

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов Главная причина сокращения расходов, по мнению экспертов, рост инфляции

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Россияне значительно урезали траты на покупку базовых продуктов питания из-за роста цен и инфляции, говорится в исследовании центра "Тинькофф Data", с которыми ознакомилась газета "Коммерсант".

В феврале 2021 года траты на хлебобулочные изделия, морковь, апельсины и капусту упали на 40% по сравнению с прошлым годом. Расходы на картофель россияне сократили на 30%, на говядину - на 25%, на муку и свинину - на 13%. Лидером по сокращению трат стали яблоки - 60%. При этом траты на сахар выросли на 18%.

Главная причина сокращения расходов, по мнению экспертов, рост инфляции. По данным Росстата, только за февраль стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16%по сравнению с прошлым годом. При этом прожиточный минимум за этот же период был проиндексирован лишь на 7.5%.

По данным аналитиков, почти 50% опрошенных ими россиян в кризис пересмотрели свои потребительские приоритеты. Четверть респондентов стали реже совершать покупки и следят за скидками, еще 20% готовы тратиться только на качественные товары.

Продуктовая инфляция находится на самом высоком уровне за последние пять лет, рассказал изданию партнер инвестгруппы "Атон" Виктор Дима. Едва ли это ситуация изменится в ближайшее время.

При этом россияне выбирают не только дешевые продукты, но и недорогую одежду, что подтверждается данными розничных компаний.

На фоне снижения трат на продукты и одежду у россиян увеличились расходы на государственные сборы, включая налоги, пошлины и штрафы. В первом квартале 2021 года они выросли на 10%, отметили в "Тинькофф Data".

По данным Росстата, 17,8 миллиона россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума.