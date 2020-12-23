Система пенсионных накоплений может быть законодательно "демонтирована" в течение трех лет, заявил первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе годовой итоговой встречи c участниками финансового рынка

Moscow-Live / Поляков Алексей ЦБ не исключил "демонтажа" системы накопительных пенсий в ближайшие годы

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Система пенсионных накоплений может быть законодательно "демонтирована" в течение трех лет, заявил первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе годовой итоговой встречи c участниками финансового рынка. Его слова приводит ТАСС.

По словам Шевцова, в правительстве нет дискуссии относительно разморозки накопительной части пенсии. Недавно президент продлил заморозку еще на три года, и в течение этого времени данный институт будет окончательно ликвидирован. Оставшиеся средства на этих счетах сохранятся, однако новые деньги по данному каналу уже не пойдут. Альтернативой им могут стать так называемые индивидуальные инвестиционные счета третьего типа.

С января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей.

В конце октября Банк России предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. ИИС третьего типа можно открыть одновременно с ИИС первого и второго типов, что даст инвесторам возможность управлять вложениями, купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию. При этом для ИИС нового типа также будут предусмотрены налоговые льготы.

В начале декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию закона, его реализация позволит сохранить в федеральном бюджете 669,3 млрд рублей.

А в конце сентября этого года Федерация независимых профсоюзов России направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии. По словам авторов письма, при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы, что приводит к правовым коллизиям.