Пресс-служба Президента России США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ

Пресс-служба Президента России

Минфин США предъявил автомобильной группе ГАЗ несколько новых требований в обмен на очередную лицензию, продлевающую разрешение на работу компании с поставщиками и контрагентами. Это следует из разъяснений, которое опубликовало ведомство.

В апреле 2018 года группа ГАЗ, как и другие крупнейшие компании Олега Дерипаски и сам бизнесмен, была внесена в санкционный список Минфина США. Банки, поставщики и другие контрагенты рискуют попасть под вторичные санкции при работе с фигурантами этого списка. При этом для ГАЗа американские власти уже более двух лет выпускают краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. Условием для полного снятия санкций в отношении ГАЗа было "изменение обстоятельств", из-за которых эти санкции были наложены, включая продажу контрольного пакета, принадлежащего Дерипаске. Несмотря на получение лицензии от американского регулятора, из-за угрозы санкций сотрудничество с российской компанией прекратила, в частности, немецкая Daimler, передает РБК.

Срок существующей лицензии истек 22 июля, а новая лицензия предоставлена до 22 января 2021 года. Согласно новым требованиям (в документах американского регулятора не указано, согласилась ли на них российская компания) ГАЗ обязан в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, сообщать об изменениях в составе совета и создании новых совместных предприятий. Группа не публикует отчетность с 2018 года.

Кроме того, ГАЗ должен будет каждый месяц подтверждать, что не действует от имени миллиардера Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки. Но при этом в разъяснениях ведомства говорится, что за принятие решений по деятельности ГАЗа будет отвечать ее совет директоров и "акционеры".

Согласно данным списка аффилированных лиц группы ГАЗ на 31 декабря 2018 года, 65,6% ее акций принадлежали холдингу "Русские машины" Олега Дерипаски. Владельцы оставшихся 34,4% не раскрывались. С тех пор группа перестала публиковать данные об аффилированных лицах.

Акционерная структура "Русских машин" и ГАЗа закольцована. Согласно данным СПАРК, "Русские машины" сейчас принадлежат кипрской компании Consultrend Enterprises. Один из акционеров Consultrend Enterprise - "дочка" "Русских машин" - нижегородская "Аритера", следует из данных кипрского реестра.

Новая лицензия позволяет ГАЗу вести обычную деятельность, как было до введения санкций. В частности, компании разрешены операции импорта-экспорта с контрагентами из США и других стран, заключение новых контрактов, создание совместных предприятий, выплата и получение дивидендов и других выплат, причитающихся или требуемых от компании.

По словам бывшего старшего советника OFAC (санкционное ведомство Минфина США) Брайана О'Тула, последнее решение американского ведомства может быть промежуточным шагом на пути к снятию санкций с ГАЗа в обмен на готовящееся прекращение контроля или влияния со стороны Дерипаски. Второй вариант может подразумевать, что бизнесмен по какой-то причине не в состоянии полностью отказаться от контроля над группой ГАЗ, и это решение Минфина США - "наилучшее из возможных", продолжает О'Тул: "Все заблокированные средства компании остаются заблокированными, но большинство сделок с ГАЗом становятся разрешенными".

Для отмены санкций в отношении двух других компаний Дерипаски - En+ Group и UC Rusal - бизнесмену пришлось в январе 2019 года снизить долю ниже контроля. В числе условий для снятия ограничений было также включение независимых директоров в совет директоров и строгий аудит работы компании.

Среди вариантов для вывода группы ГАЗ из-под санкций также обсуждался отказ Дерипаски от контроля - путем частичной национализации или продажи доли немецкому концерну Volkswagen Group. Но уже в январе 2020-го бизнесмен признал, что переговоры зашли в тупик. "В США все обеспокоены импичментом, новыми выборами. Они не хотят говорить ни о чем, что связано с этим процессом. Это будет тяжелый год для группы ГАЗ, очень тяжелый год", - рассказывал Дерипаска.

"Нужно снять санкции. Кто купит предприятие под санкциями?" - добавил он.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск в суд в Вашингтоне против Минфина США из-за санкций. Рассмотрение этого иска продолжается уже около года.

Группа ГАЗ входит в список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала. Против них нельзя возбуждать процедуру банкротства, а государство следит за их финансово-экономическим состоянием.

Компания также обсуждает с российским правительством программу импортозамещения автокомпонентов стоимостью 240 млрд рублей.