Почти половина жителей Москвы имеет ежемесячный доход свыше 60 тыс. рублей, а в среднем в год доходы горожан увеличиваются на 6,3%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Номинальные доходы москвичей устойчиво растут с 2010 года. В среднем доход жителя города ежегодно увеличивается на 6,3%. В общей сложности за 10 прошедших лет номинальные денежные доходы москвичей выросли на 84,2%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что более 45% населения Москвы имеют ежемесячный доход более 60 тыс. рублей, тогда как в среднем по России на данную доходную группу приходится около 14% населения.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что росту доходов в Москве способствует большой и стабильный рынок труда. "Основным источником доходов москвичей является оплата труда - в структуре денежных доходов она занимает 67,6%. Также 12,2% в доходах жителей составляют социальные трансферты, 10,6% - доходы от собственности, 4,1% - доходы от предпринимательской деятельности", - сказал Пуртов, слова которого приводит пресс-служба.