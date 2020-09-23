Курс рубля в среду, 23 сентября, усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля на фоне роста на форексе, евро торгуется почти по 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 96 копеек - до 77,07 рубля, курс евро - на 80 копеек, до 89,93 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,17% - до 41,79 доллара за баррель. Евро на форексе снижается к американской валюте на 0,28%, также сильное снижение к доллару демонстрирует ряд валют развивающихся рынков: мексиканский песо падает на 2,9%, южноафриканский рэнд - на 2,44%.

Как пишет агентство "Прайм", курс рубля снижается и к доллару, и к евро вместе с валютами других развивающихся рынков, несмотря на перешедшую к росту стоимость нефти.

На валютных площадках развивающихся рынков в среду наблюдается уход инвесторов от риска: доллар укрепляется в парах с большинством локальных валют, хотя в среднем укрепление не превышает 0,5%.

Сейчас основным фактором давления на российскую валюту остаются настроения глобальных инвесторов, поэтому рубль слабеет вместе с другими валютами развивающихся стран. Так, таиландский бат к доллару снижается на 0,35%, малайзийский ринггит - на 0,42%, южноафриканский ранд - на 1,89%, индийская рупия - на 0,05%, турецкая лира - на 0,54%, а мексиканский песо падает на 2,53%.

Как отмечают эксперты, приток средств нерезидентов в ОФЗ остановлен, так как цикл снижения ставок подходит к концу. Таким образом, поддержкой для рубля сейчас является только денежный поток реального сектора - экспортеры продают выручку. Это сдерживает падение рубля, но, видимо, само по себе не способно развернуть динамику рубля в сторону укрепления.

Не исключено, что в периоды информационного затишья на внешних рынках российские экспортеры будут активизировать продажу валютной выручки на внутреннем рынке для налоговых платежей. Рубль будет получать от этого поддержку, однако при смене настроений инвесторов на внешних рынках отечественная валюта быстро лишиться преимущества налогового фактора.

В случае ухудшения внешнего фона достигнутые недавно многомесячные минимумы могут быть пробиты и снижение российской валюты ускорится. Данный сценарий предполагает рост доллара в район полугодового максимума 77,65 рубля, евро в этом случае может попытаться преодолеть уровень 91 рубль, полагают финансовые эксперты.