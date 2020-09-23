АГН Москва / Игорь Иванко Бизнес-омбудсмен Титов предупредил о возможном банкротстве бизнеса, бравшего льготные кредиты на поддержку занятости

АГН Москва / Игорь Иванко

Предприниматели, которые в июне оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости в период коронавируса, могли невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников. Об этом предупредил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в обращении в правительство, текст которого цитирует РБК.

Льготная программа кредитования под 2% позволяет предприятию списать заем и проценты по нему в случае сохранения занятости. При этом на момент выдачи кредитов банкам была недоступна официальная информация о численности сотрудников на предприятиях на 1 июня и они руководствовались данными за апрель. Не зная об этом, предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке.

В июне аппарат бизнес-омбудсмена провел "контрольную закупку" кредитов под 2% в 38 регионах в разных банках. Она показала, что в целом мера поддержки работает лучше программы беспроцентных кредитов на выплату зарплат, при этом высок процент отказов. При этом опрошенные РБК банки отмечали высокий спрос на льготные кредиты.

Как следует из разъяснения Минэкономразвития банкам, при расчете суммы кредита банки должны использовать данные о численности сотрудников на дату обращения предприятия. Численность сотрудников на предприятиях-заемщиках банки узнают с помощью сервиса Федеральной налоговой службы. Она оперирует данными отчетности по страховым взносам, которую предприятия сдают в Пенсионный фонд не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Получается, что данные ФНС на 1 июня фактически отражали численность сотрудников по состоянию на апрель.

Многие предприниматели, которые обратились за кредитом в начале июня, были "в полной уверенности", что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, и сократили штат более чем на 20% относительно апреля, тем самым нарушив условия льготного кредитования.

После окончания базового периода 1 декабря, в течение которого заемщик не выплачивает никаких платежей, такие предприниматели будут обязаны вернуть кредит уже не по льготной, а по стандартной ставке, которую определяют сами банки. Обычно она составляет около 15% годовых. "Учитывая и так нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими", - отмечается в обращении Титова в правительство.

Как указано в разъяснении Минэкономразвития, информация о численности сотрудников в сервисе ФНС не подлежит уточнению после поступления отчетности предприятий. Титов попросил правительство пойти навстречу бизнесу и рассмотреть возможность актуализации этих данных. В пресс-службе правительства подтвердили, что обращение бизнес-омбудсмена получено и находится в проработке.

Как рассказала РБК руководитель экспертной службы бизнес-омбудсмена Анастасия Алехнович, первые обращения предпринимателей по поводу выявленной проблемы начали поступать в сентябре, а пик обращений ожидается в ноябре. По ее словам, корень проблемы заключается в несовершенной системе статистики, на которую приходится опираться.

"Опора России" не получала подобных обращений от предпринимателей, но отмечает тревогу бизнеса по поводу соблюдения условий кредитования. "Предприниматели беспокоятся, будет ли трактоваться как сокращение штата перевод сотрудников на неполный рабочий день, уход в отпуск по уходу за ребенком или на больничный и т.д. Бизнес встревожен и просит более детально и четко разъяснить постановление правительства о кредитах", - заявил президент "Опоры России" Александр Калинин, добавив, что в таком разъяснении заинтересованы не только предприниматели, но и банки, и правоохранительные органы.

В Сбербанке не прогнозируют сложностей с соблюдением условий программы у своих клиентов, так как подавляющее большинство клиентов не допустили отклонений. В ВТБ мониторинг ситуации планируется провести 1 декабря, а в "Газпромбанке" заявили, что разночтения в данных едва ли будут носить массовый характер. В других крупных банках на запросы издания не ответили.

В апреле глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал о проверке работы банков по выдаче кредитов пострадавшим от пандемии компаниям. Тогда выяснилось, что банки выдают кредиты не слишком охотно "Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей - одобрены примерно 1,5 млрд. рублей. А выдано реально всего лишь 400 млн рублей", - заявил он.

Чтобы проверить случаи отказа и ограничения при рассмотрении заявок предпринимателей, глава Минэкономразвития позвонил в два крупнейших банка. В одном из них оператор горячей линии ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление, а в другом пообещали выдать кредит, но лишь в мае. "Обратил на это внимание руководства банков", - написал Решетников, не уточнив, о каких банках идет речь. Другие пользователи заявили, что банки в ближайшее время могут поднять процентную ставку, а "вешать" на себя кредит в условиях неопределенности бизнесмены отнюдь не готовы.

О провале программы беспроцентных кредитов тогда же заявил и Борис Титов. По его словам, представители уполномоченных по защите прав предпринимателей провели контрольные закупки по получению таких кредитов в 29 регионах, обратившись в отделения 14 банков. В результате из 158 заявок от предпринимателей кредиты были выданы шестерым. Еще пяти фирмам заявки одобрили, но пока ничего не выдали. 132 заявки (83%) были отклонены, еще 15 находятся на рассмотрении.

В 28% случаев банки отказывались выдавать кредит, ссылаясь на то, что компания не имеет зарплатного проекта в этом банке: по словам Титова, такого требования нет в решении правительства о субсидировании беспроцентных кредитов. В 23% случаев банки посчитали, что компании не подходят под программу, так как работают в отраслях, не признанных наиболее пострадавшими от пандемии. В 18% случаев предпринимателей ждал отказ без обоснования, в 16% случаев в банке не был проработан механизм выдачи таких кредитов, в 11% случаев в банке заявили, что не выдают такие кредиты.