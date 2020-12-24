Оператор облачных коммуникаций для бизнеса "Манго Телеком" изучил планы работающих в офисах россиян на предновогодние дни. Как выяснилось, большинство лишено привычных праздничных мероприятий в кругу коллег.

Опрос, в котором приняли участие более 1000 менеджеров и владельцев компаний, показал, что чаще всего новогодние корпоративы полностью отменены - так "Манго Телеком" ответили 60% респондентов.

12% указали, что вечеринки не будет, но их компании собираются так или иначе "компенсировать" это сотрудникам: подарками (7%) или пополнением премиального фонда (5%) - как раз из средств неизрасходованного бюджета на праздник.

Отмечают Новый год с сослуживцами менее трети опрошенных. Причем обычный праздник и банкет (с оговоркой об обязательных мерах предосторожности и социальной дистанции) будет у каждого десятого, а для 18% корпоратив пройдет онлайн, с помощью видеоконференций.

Интересно, что многие компании за время карантина и удаленной работы освоили этот формат и все организуют самостоятельно (8%). Внешние подрядчики помогают только в 5% случаев. Столько же участников опроса сказали, что никакого специального онлайн-мероприятия у них не планируется, но с помощью видеосвязи люди "соберутся по отделам, чтобы поздравить ближайших коллег".

"Новая реальность формирует свои запросы. Весной казалось невозможным, что с помощью видеоконференций всем нам большую часть времени придется работать, сейчас трудно поверить, что совместно отдыхать мы тоже начали с помощью видеоконференций. Но такова жизнь", - отметили в "Манго Телеком".